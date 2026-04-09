Общество 9 апреля 2026 23:07

Труженица тыла Фаадия Юсупова с 40-летним стажем из Татарстана отметила столетний юбилей

Труженица тыла Фаадия Гатауллиновна Юсупова из Казани в апреле отметила 100-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Из семейного архива

Фото из семейного архива

«Фаадия Гатауллиновна родилась 2 апреля 1926 года в деревне Шуртяк Атнинского района в семье колхозников. Окончила семь классов школы. Во время Великой Отечественной войны трудилась в деревне», – рассказали в пресс-службе.

До выхода на пенсию работала на заводе «Элекон». Общий трудовой стаж Фаадии Гатауллиновны составляет 40 лет.

#Год воинской и трудовой доблести
В топе
ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург пройдет через Елабугу

ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург пройдет через Елабугу

9 апреля 2026
Навигация-2026 в Татарстане: рейс до Челнов впервые со времен СССР и более 10 маршрутов

Навигация-2026 в Татарстане: рейс до Челнов впервые со времен СССР и более 10 маршрутов

9 апреля 2026
