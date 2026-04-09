Труженица тыла Фаадия Юсупова с 40-летним стажем из Татарстана отметила столетний юбилей

Труженица тыла Фаадия Гатауллиновна Юсупова из Казани в апреле отметила 100-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Фаадия Гатауллиновна родилась 2 апреля 1926 года в деревне Шуртяк Атнинского района в семье колхозников. Окончила семь классов школы. Во время Великой Отечественной войны трудилась в деревне», – рассказали в пресс-службе.

До выхода на пенсию работала на заводе «Элекон». Общий трудовой стаж Фаадии Гатауллиновны составляет 40 лет.