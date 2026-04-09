Труженица тыла Елизавета Андрюшина из Казани отметила 97-летие

Труженица тыла Елизавета Ивановна Андрюшина из Казани в апреле отметила 97-летие. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Елизавета Ивановна родилась 5 апреля 1929 года в деревне Аки Высокогорского района. Окончила шесть классов школы. Во время войны работала в колхозе. А после войны вплоть до выхода на пенсию трудилась на заводе КОМЗ токарем», – рассказали в пресс-службе.

Елизавета Андрюшина вырастила двух сыновей, имеет внуков и правнуков.