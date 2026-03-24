Труженица тыла Антонина Филиппова отмечает столетний юбилей

Труженица тыла Антонина Ивановна Филиппова из Казани отмечает столетний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Антонина Ивановна родилась 24 марта 1926 года в селе Хрущевка Куйбышевской области Ставропольского края в семье колхозников. Во время Великой Отечественной войны работала санитаркой. До выхода на пенсию трудилась ведущим бухгалтером на заводе. Ее общий трудовой стаж составляет 45 лет», – рассказали в пресс-службе.

Антонина Ивановна имеет юбилейные награды.