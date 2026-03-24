news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 марта 2026 17:45

Труженица тыла Антонина Филиппова отмечает столетний юбилей

Читайте нас в
Телеграм

Труженица тыла Антонина Ивановна Филиппова из Казани отмечает столетний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Антонина Ивановна родилась 24 марта 1926 года в селе Хрущевка Куйбышевской области Ставропольского края в семье колхозников. Во время Великой Отечественной войны работала санитаркой. До выхода на пенсию трудилась ведущим бухгалтером на заводе. Ее общий трудовой стаж составляет 45 лет», – рассказали в пресс-службе.

Антонина Ивановна имеет юбилейные награды.

#Год воинской и трудовой доблести
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Письма и три тонны помощи: из Елабуги направили гуманитарный груз бойцам

24 марта 2026
Скончался зампред Комитета ГД по обороне Юрий Швыткин

23 марта 2026
Новости партнеров