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Общество 9 октября 2026 17:56

Труженица тыла Анна Таймуллина из Татарстана отмечает 95-летний юбилей

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Труженица тыла Анна Таймуллина из Лениногорского района Татарстана сегодня отмечает 95-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Анна Даниловна родилась в селе Луначаровка в многодетной семье. Во время Великой Отечественной войны занималась заготовкой дров, выходила на сенокос и рыла траншеи. Главу семейства призвали на фронт. В 18-летнем возрасте валила лес в тайге», – рассказали в пресс-службе о юности женщины.

Возвращение отца с войны стало радостным событием для семьи. В 1950 году Анна Даниловна переехала в Лениногорск. Устроилась на работу прачкой в детский сад, где и трудилась до самой пенсии.

Анна Таймуллина вела активную общественную деятельность по сохранению историко-культурного наследия и традиций родной деревни, проводила регулярные встречи и обеспечивала поддержку земляков.

#Год воинской и трудовой доблести
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