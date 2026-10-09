Труженица тыла Альфия Гарипова из Казани отметила 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Альфия Гариповна родилась в Балтасинском районе. Окончила восемь классов школы, работала в колхозе. Позже переехала в Казань, устроилась на работу на завод „Точмаш“ токарем. Там проработала до пенсии», – рассказали в пресс-службе.

Альфия Гарипова награждена медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.».