Труженица тыла Альфиря Нигматзянова из Татарстана отмечает 95-летний юбилей

Труженица тыла Альфиря Нигматзянова из Зеленодольского района Татарстана сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Альфиря Гиззатулловна родилась 28 сентября 1931 года в деревне Эбалаково Апастовского района ТАССР в рабочей семье. Ее отец – Гизатулла Миннуллин, мать – Галия Салахутдинова. Альфиря Гиззатулловна была одной из шестерых детей в семье. Она получила начальное образование, в военные годы трудилась в колхозе, потом работала штукатуром-маляром на шпальном заводе», – рассказали в пресс-службе.

В 1955 году Альфиря Гиззатулловна вышла замуж. Супруги воспитали двух детей. У труженицы тыла есть три внука.