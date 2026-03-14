Труженица тыла Альфинур Самигуллина отпраздновала день рождения

День рождения отметила труженица тыла Альфинур Самигуллина из Казани. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда РТ.

Она родилась 13 марта 1931 года в деревне Культас Арского района.

Во время Великой Отечественной войны ее отец был призван на фронт и получил ранение. До войны Альфинур Шайхулловна работала в колхозе. Она получила образование в объеме четырех классов школы.

В 18 лет Самигуллина переехала в Орск, где пять лет работала на швейной фабрике. Позже она вернулась в Казань, вышла замуж и родила троих детей.

Большую часть трудовой жизни Альфинур Шайхулловна проработала на Казанском оптико-механическом заводе. Сейчас она живет вместе с дочерьми. Самигуллина имеет юбилейные награды.