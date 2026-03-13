Труженица тыла Альфинур Самигуллина из Казани отмечает 95-летие

Труженица тыла из Казани Альфинур Шайхулловна Самигуллина сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда РТ.

«Альфинур Шайхулловна родилась 13 марта 1931 года в Арском районе. Отец был призван на фронт и ранен. До войны Самигуллина работала в колхозе, имеет четыре класса образования», – отметили в пресс-службе.

В 18 лет она переехала в Орск, там проработала на швейной фабрике пять лет. Потом вернулась в Казань, вышла замуж, родила трех детей. До пенсии работала на КОМЗе.

В настоящее время ветеран труда проживает вместе с дочками. Альфинур Шайхулловна имеет юбилейные награды.