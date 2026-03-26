Труженица тыла Александра Чапалова из Татарстана отмечает 95-летний юбилей

Труженица тыла Александра Федоровна Чапалова из Чистопольского района Татарстана сегодня отмечает 95-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Александра Федоровна родилась в деревне Донауровка Чистопольского района ТАССР 26 марта 1931 года в семье колхозников. Окончила четыре класса. Когда началась война, ей было десять лет. На фронт ушли отец и старший брат, которые погибли. Мама, Евгения Семеновна, была поварихой и стряпухой, пекла хлеб, готовила обеды для жителей деревни, которые работали в поле. Александра вместе со своими сестренками помогала женщинам. Девочки вязали снопы, сеяли, собирали сено. Было трудно, но находили время для небольшого отдыха – все дружно пели песни и ждали своих мужей, отцов, братьев с фронта. Особенно радовались, когда в деревню пришла весть о Победе», – рассказали в пресс-службе.

В 1951 году Александра вышла замуж и переехала в Чистополь. Устроилась на Чистопольский часовой завод штамповщицей в цех и до пенсии проработала на одном месте. За добросовестный труд имеет многочисленные почетные грамоты и благодарности, а также юбилейные медали.

После выхода на пенсию выращивала цветы, работала в саду. В настоящее время проживает вместе со старшим сыном Вячеславом и его супругой Галиной.