Труженица тыла Адия Гильфанова из Татарстана отмечает День рождения

Труженице тыла Адие Гильфановой из Аксубаевского района Татарстана 23 февраля исполнилось 94 года. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Фото: пресс-служба Минтруда РТ

«Адия Гильфанова – уроженка одного из сел ТАССР. Выросла в многодетной семье. Тяготы и заботы военного времени достойно несла наравне с взрослыми. Войну встретила в родной деревне, где с 12 лет работала наравне с матерью в поле. Жители села вручную сеяли, жали серпом, завязывали снопы и возили на гумно», – рассказали в пресс-службе.

Адия Гильфанова трудилась разнорабочей в колхозе им.Фрунзе в Менделеевском районе. Ей приходилось работать и за пределами района. С 1952 года и до пенсии трудилась разнорабочей в строительном управлении в Пермской области.

За трудовые заслуги перед Отечеством в годы Великой Отечественной войны труженица тыла награждена юбилейными медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.», «55 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.», «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.» и «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.».

Поскольку у Адии Гильфановой нет детей и близких родственников, сейчас она находится на социальном обслуживании в Федоровском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Ранее проживала в Нижнекамске у родственников.

«В доме-интернате для ветерана жизнь стала интересней, насыщенней событиями. Несмотря на свой возраст, Адия очень активная, любознательная и общительная. Она может часами рассказывать о своем детстве и о том, что интересного происходило в ее жизни, а также она часто вспоминает тяжелую военную юность со слезами на глазах», – рассказали в пресс-службе.

Специалисты дома-интерната проводят для подопечных прогулки на свежем воздухе, настраивая их на позитивные эмоции. Также Гильфанова посещает молельную комнату для мусульман.