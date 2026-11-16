Трусову «засудили» и в США: опять серебро на Гран-при ISU и дебют Петросян

Александра Трусова — снова вторая, Аделия Петросян — шестая на дебютном взрослом Гран-при ISU. Но на Skate America в Эверетте споры развернулись не вокруг прыжков, а вокруг протоколов: четверной лутц, чистая короткая и произвольная. Почему судейство снова стало главным вопросом этапа - в материале «ТИ-Спорта».





Александра Игнатова (Трусова)

Фото: fsrussia.ru

Чисто — не значит щедро: Трусова откатала короткую без помарок, Петросян прошла дебют, а Накаи забрала рекорд

В прошедшие выходные из россиянок на Skate America добрались только Александра Игнатова (в девичестве Трусова) и Аделия Петросян. Для Александры это был второй этап Гран-при ISU подряд после недавнего серебра в Китае и шанс закрепиться в борьбе за финал серии. Для Аделии — первый взрослый международный Гран-при, да еще и без тренера Инны Гончаренко рядом.

Трусова прилетела в США напрямую из Шэньчжэня и к старту провела в стране уже четыре дня. В короткой она выглядела свободнее, чем неделю назад в Китае: спокойно прошла двойной аксель и тройной риттбергер, а во второй половине чисто исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп. Тейп на колене никуда не делся, но по самому прокату больше хотелось говорить о стабильности и уверенности.

Техбригада не нашла поводов для замечаний: все вращения и дорожка получили четвертый уровень, каждый элемент — положительную надбавку. В Китае заключительное комбинированное вращение теряло базовую стоимость из-за незасчитанной позиции, теперь эту проблему удалось убрать. Но 74,24 все равно оставили ощущение, что за такой прокат можно было получить больше. К китайским 72,37 прибавка составила 1,87 балла, причем почти целиком за счет техники.

Александра Игнатова Фото: fsrussia.ru

Компоненты выросли всего на 0,11 — с 32,39 до 32,50. По этой части Трусова уступила не только главной сопернице Ами Накаи, но и Рино Мацуикэ. Ошибки на прыжках сами по себе не определяют компоненты, однако настолько сдержанная реакция на более уверенное выступление удивляла. Возможно, сказался выход в первой разминке: после долгого отсутствия международный рейтинг Александре действительно приходится собирать заново.

Сама Трусова после короткой говорила о максимальном контроле на каждом элементе и признавалась, что внешне может казаться спокойной, а внутри неуверенности становится только больше.

«Может, по мне не видно, но это так», — сказала она в интервью Первому каналу.

Аделия Петросян и Эшли Вагнер Фото: скриншот трансляции Okko

Петросян в короткой под The Show Must Go On в постановке Анжелики Крыловой хорошо чувствовала музыку, а красивое платье дополняло образ. С прыжками получилось: уверенный двойной аксель, тройной лутц, а во второй половине — чистый каскад тройной флип — тройной тулуп. В начале сезона именно он доставлял проблемы, поэтому видеть его без борьбы и судейских замечаний было особенно приятно. Для первого взрослого этапа Гран-при, да еще и без тренера рядом, Аделия справилась хорошо.

Но обидные потери пришлись на конец программы: дорожка получила третий уровень, заключительный заклон — только первый. За него осталось 2,11 балла. Итог — 71,47 и четвертое место. Наставника рядом с Аделией не было, но бывшие американские фигуристы Эшли Вагнер и Адам Риппон встретили россиянку возле бортика после произвольной программы.

Последней выступала Ами Накаи, и при чистом тройном акселе можно было ждать высочайшей оценки. Японка шанс использовала: уверенно начала с ультра-си, справилась с каскадом лутц — тулуп и сольным риттбергером. Но сводить ее преимущество к одному акселю было бы слишком просто. Ами явно поработала над непрыжковой частью: все четыре элемента получили максимальные уровни, а за заключительное комбинированное вращение ей добавили 1,74 балла к базе. При таком прокате ее лидерство было ожидаемым — вопрос заключался скорее в размере преимущества.

Серебро со спорным недокрутом: четверной Трусовой и «вторая так вторая»

В произвольной Александра бахнула роскошный четверной лутц. С риттбергером она справилась играючи, равно как и с флипом. Отдохнув, фигуристка перешла к каскаду 3-3-2 с лутцем, тулупом и акселем, затем сделала 3-3 лутц-тулуп, а напоследок — двойной прыжок. На дорожке шагов Саша поберегла себя: третий уровень, зато вращения — четвертого. Завершила прокат фигуристка с улыбкой.

Судейская бригада на этом этапе вызывала странные чувства. Многим иностранным спортсменкам прощали многое, а у россиянки находили множество недочетов, включая недокруты. По версии техбригады, четверной лутц оказался недокрученным примерно в четверть и был отминусован панелью — самый пограничный и спорный случай, где ракурс и замедление решают многое. Итог: 139,66 за произвольную и 213,90 в сумме. Серебро.

Реакция Александры на результат произвольной программы Фото: скриншот трансляции Okko

«Ну ладно. Мне в принципе какая разница — вторая так, вторая так», — сказала Трусова после награждения. Тем не менее две серебряные медали за два этапа Гран-при подряд — отличный результат, и путь в финал серии выглядит почти гарантированным.

Петросян: дебют без опоры и ошибки, которые нужно перерасти

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян в произвольной начала с тройного лутца, затем зашла на сальхов, но допустила степ-аут. С тройным риттбергером справилась. После паузы должна была взяться за прыжки с новыми силами, но на лутце получилась «бабочка» — лишь двойной прыжок, и сразу разочарование на лице. Каскад тройной флип — тройной тулуп и секвенцию тройной флип — двойной аксель — двойной аксель она сделала.

На этом самая сложная техническая часть закончилась. На дорожке шагов фигуристка потеряла один уровень, зато все вращения выполнила на максимум. В целом каталась Аделия сдержанно — было видно, что нервы повлияли. Итог — шестое место с 198,03 балла. По прокату видно, что Петросян движется вперед, но запас для прибавки остается даже без возвращения ультра-си: сначала нужно собрать то, что уже есть в программе. Выходить на первый взрослый Гран-при без тренера рядом — огромный стресс, и шестое место здесь скорее цена опыта, чем приговор.

Реакция Аделии на результат произвольной программы Фото: скриншот трансляции Okko

Петросян после произвольной призналась, что никаких ощущений у нее нет и рассказывать, по сути, не о чем: нормального проката не получилось.

«Никакие. Рассказывать не о чем. Был бы нормальный прокат, можно было бы о чем-то говорить», — сказала она.

На вопрос, почему не получилось так, как хотелось, фигуристка ответила, что не знает: на тренировке и разминке все было хорошо, настраивалась как обычно, но что-то пошло не так.

«Не знаю, все было хорошо на тренировке, на разминке. Вроде настраивалась как обычно нормально. Но что-то пошло не так», — пояснила Петросян. На уточнение про нехватку уверенности она заметила, что вчера в короткой тоже была не уверена, но доехала же.

«Я вчера тоже была не уверена, но доехала же», — добавила она.