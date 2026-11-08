Трусову засудили – она опять вторая: что стоит за возвращением на Гран-при ISU

Возвращение Трусовой на большой лед ждали пять лет — и Китай встретил ее как главную героиню. Россиянка выиграла произвольную с безупречным четверным лутцем, но по сумме осталась второй, уступив Монэ Тибе 3,21 балла. Почему техника уступила судейскому кредиту доверия? Подробнее - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

Опять вторая? Трусова была лучше в прыжках, но судьи нашли аргументы у Тибы

Возвращение Александры Игнатовой (Трусовой) на большой соревновательный лед ждали слишком долго, и Шэньчжэнь это подтвердил: трибуны встречали россиянку как главную героиню этапа. По результату она не подвела — серебро и 221,27 балла по сумме, — но золото досталось японке Монэ Тибе с 224,48. Трусова была лучше в произвольной (148,90 против 148,40), однако общий исход решили короткая программа и компоненты, где японка получила заметно больше. В итоге — полбалла перевеса в произвольной в пользу россиянки и почти пять баллов преимущества Тибы по второй оценке, которые и определили чемпионку третьего этапа Гран-при ISU.

После короткой программы осталось чувство незавершенности. Трусова в целом справилась с напряжением и выдала сильный прокат, но потеряла уровень на финальном вращении. Судьи при этом были сдержаннее, чем на «челленджерах», хотя место в топ-3 россиянка себе гарантировала. Дальше все зависело от произвольной, где к выносливости и психологической устойчивости добавляется риск.

Четверной лутц получился безупречным — оценка 2,79 балла. Дальше Трусова шла концентрированно, под конец чуть потеряла в скорости, возможно из-за смены часовых поясов, но все элементы выполнила на плюсы и максимальные уровни. Была и попытка флипа вместо сальхова: техбригада отметила неясное ребро, и надбавки по оценке в технике снизились почти до нуля. Даже так россиянка обновила свой лучший результат сезона — 148,90 за произвольную и 221,27 по сумме, — но этого хватило только для серебра.

Александра Трусова Фото: скриншот с трансляции ISU

Главный вопрос — компоненты. По второй оценке Трусова оказалась ниже не только Тибы, но и Хэ Ин Ли с Анастасией Губановой. По технике россиянка была выше, но судейский кредит доверия пока остается на стороне соперниц. А еще «русская ракета» стала первой спортсменкой, поднявшейся на пьедестал этапа международного Гран-при после рождения ребенка. В августе 2025 года у Александры и ее мужа Макара Игнатова родился сын Михаил.

Ультра-си не помогло: как Шэньчжэнь перекроил подиум без Трусовой

До выхода Трусовой на лед несколько фигуристок попытались улучшить положение за счет ультра-си. Ринка Ватанабэ пошла на два тройных акселя, но оба прыжка закончились приземлением на две ноги и недокрутами: техническая оценка упала до 41,95, а сумма за вид — до 99,14. Американка Софи Фон Фельтен, дебютантка на взрослом уровне, напротив, справилась с тройным акселем (1,71 балла) и благодаря чистому остальному набору поднялась с 9-го на 7-е место.

Бронзу забрала вице-чемпионка мира-2023 Хэ Ин Ли. Кореянка почти максимально отработала контент: тройной аксель не выбил ее из концентрации, остальные элементы она дожала без исключения. В отличие от короткой программы, Ли обошлась без «бабочек», а по недокрутам почти не дала поводов для придирок. 143,30 за произвольную и 210,79 по сумме принесли ей бронзу.

Итальянская спортсменка Лара Наки Гутманн после короткой шла четвертой, всего в балле от Трусовой. Прокат получился мощным, но не максимальным по прыжкам: оба лутца обернулись «бабочками». В сочетании с не самой высокой базой, включая каскад из двух тройных тулупов, это стоило ей медали. 130,93 за вид и 202,69 по сумме — достойно, но лишь 5-е место. За два этапа у нее 18 рейтинговых очков, и почти наверняка этого не хватит для Финала Гран-при-2026/27.

Александра Трусова Фото: скриншот с трансляции ISU

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова занимала 2-ю предварительную позицию, обновив личный рекорд и уверенно обойдя Трусову по баллам. В произвольной чуда не случилось: визуально прокат вышел рабочим — на невысокой скорости, но нежно и чувственно. В прыжках: недокруты в четверть на тройном риттбергере и обоих дупелях, а также «галка» с понижением базы на тройном сальхове. 133,53 — 4-й результат дня, по сумме она откатилась на 4-ю позицию (208,58 балла). Шансы на финал серии теперь пограничные: 13 + 9 рейтинговых очков, все решит развязка оставшихся этапов.

Ставка на Монэ: почему судьи поверили японке больше, чем безупречному лутцу

Японка Монэ Тиба начинала сезон после травмы и размышлений о пропуске соревновательного отрезка, и можно было предположить, что вице-чемпионку будут оценивать лояльнее. У японки изначально сомнительная прыжковая техника: недокруты, невысокий прыжок, потеря скорости — поэтому в ее программах и нет многооборотных прыжков. Но японская федерация сделала ставку именно на Тибу как на будущее сборной после завершения карьеры четырехкратной чемпионки мира Каори Сакамото: лучшей катальщицей в текущем топе видят именно Монэ.

Мон Тиба и Миэ Хамада Фото: скриншот с трансляции ISU

В Шэньчжэне судейская лояльность к Тибе проявилась в полной мере. В короткой программе у нее не обнаружили недокрутов и выставили лучшие компоненты дня — и в произвольной эта линия только закрепилась. Прыжки японка исполняла буквально на грани: вопросы по докруту возникали и к стартовому каскаду, и к сольному тройному флипу, однако техбригада зафиксировала четверть лишь на лутце.

По второй оценке Тиба с первого же турнира заработала лучшую сумму в мире на текущий момент — 70,28 балла. При этом ее прокат нельзя назвать хореографически изощренным, наполненным или скоростным. Судьи решили иначе: 148,40 за вид и 224,48 по сумме. То есть Тиба, проиграла Игнатовой 4,89 по технике, но отыграла 4,39 по компонентам.

Символично, что в Токио на Kinoshita Group Cup Трусова тоже была второй — как и на Олимпиаде-2022 в Пекине. Сама Александра говорит об этом с иронией и без желания возвращаться в прошлое.

Александра Трусова, Мао Симада, Анна Фролова Фото: fsrussia.ru

«Только первые места для меня? На Олимпиаде тоже серебро! И опять вторая, шутим каждый раз. Сейчас хейтеры скажут, что не отпустила Олимпиаду. Но мне все равно, честно. Любовь людей несравнима с наградами. Здесь мои цели и амбиции. Но я в целом рада, что меня любят, поддерживают. Это придает сил», – поделилась спортсменка с РИА Новости.

О популярности и ожиданиях Трусова высказалась отдельно: давления из-за популярности она не чувствует, но допускает, что оно есть из-за ожиданий людей после Олимпиады, а пяти четверных, скорее всего, больше не будет — и это ожидание пора перестать поддерживать.

«У меня нет давления из-за популярности. Но, возможно, есть из-за ожиданий людей после моего выступления на Олимпиаде. Но пяти четверных, скорее всего, больше не будет. Давайте вместе перестанем это ждать. Для меня, как и раньше, есть только первые места, остальные неважны. Но рада, что получается кататься чисто и стабильно. Надеюсь, так и продолжится», – сказала она РИА Новости.

Сергей Дудаков, Александра Трусова, Этери Тутберидзе Фото: скриншот с трансляции ISU

В плане Финала Гран-при ISU ничего не потеряно: ей нужно в брать золото или серебро через неделю в США, и это вполне реализуемо. Но там главной соперницей станет японка — уже призер Олимпийских Игр-2026 Ами Накаи. Главное — не потерять запал и не разувериться в собственных силах.