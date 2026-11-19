Выступит ли Трусова в финале Гран-при ISU, несмотря на вопросы к судейству? Как дебютировала Петросян во взрослой серии? Почему Финляндия закрыла въезд российским фигуристам? И что с травмой Костылевой? Разбираемся в обзоре «ТИ-Спорта» о событиях в фигурном катании.





Коллаж: Ирина Донова/«Татар-информ»; фото: соцсети фигуристов

Трусова: путевка в финал Гран-при ISU есть, но цифры вызывают вопросы

Александра Трусова, став второй на Skate America, набрала 26 очков за два этапа (серебро в Китае и серебро в США) и имеет большие шансы отобраться в финал Гран-при ISU, который пройдет с 10 по 13 декабря 2026 года в китайском Чунцине. Максимальные 30 очков уже набрала японка Ами Накаи, дважды завоевавшая золото на этапах ISU. На третьем месте пока Анастасия Губанова (Грузия) — 22 очка.

Однако итоговый проигрыш Трусовой Накаи — 213,90 против 236,90 — вызвал шок не столько из-за результата, сколько из-за разницы в баллах. Оценка Трусовой после проката произвольной программы показывала 82,54 балла, но после пересмотра четырех элементов была срезана до 75,31: техническая бригада нашла три недокрута в четверть оборота (включая четверной лутц) и неясное ребро на флипе. Надбавки исчезли, баллы за компоненты «украли» и они оказались скромными. При этом японка Рино Мацуике, выступавшая без элементов ультра-си, с двумя недокрутами и дважды неясным ребром, надбавки почему-то не потеряла: 10,37 против 5,63 у Трусовой.

Сама Трусова не сказала ни одного плохого слова в адрес судейства. А вот фанаты в соцсетях уже выплеснули недовольство в сторону Накаи, и американская судья Кэтрин Спект, поставившая Александре в произвольной программе почти на 29 баллов меньше, чем японке, закрыла свои профили в соцсетях.

Этери Тутберидзе и Александра Игнатова (Трусова) Фото: Соцсети Тутберидзе

Подопечная Этери Тутберидзе же пока отдыхает с семьей.

«Я очень долго держу форму, это очень тяжело, какой-то отдых должен быть, чтобы потом все по новой набирать. После Казахстана немного отдыхала, но все равно меньше, чем хотела. Сейчас, думаю, будет несколько дней отдыха, посмотрим с тренерами. Думала куда-нибудь слетать, но перелётов было уже огромное количество, Михаилу тяжело столько летать. Мне кажется, он подустал к концу Америки. Но всё равно хорошо отдохну, проведу время с семьей. Естественно, очень соскучилась и по своим собакам», — сказала Трусова в видео Первого канала.

Петросян: дебют во взрослой серии, ошибки и солидарность американцев

Для Аделии Петросян Skate America стал дебютом во взрослой серии Гран-при — и этап сложился не очень позитивно: слишком много было допущено ошибок. Спортсменка приехала выступать без тренера и после безумной гонки перелетов ради получения американской визы. После Игр в Милане-2026 Петросян только начинает новый путь с тренером Инной Гончаренко, пытаясь переложить весь накопленный опыт на чистый лист.

Аделия Петросян Фото: скриншот трансляции ISU

После проката известные американские фигуристы проявили солидарность: Эшли Вагнер выдала чехлы, а Адам Риппон — куртку. Теоретические шансы на финал Петросян сохраняет: она выступит на Гран-при Японии 27–29 ноября, но даже победа не гарантирует ей путевку из-за шестого места в США.

Финал Гран-при ISU у одиночниц обещает схватку на всех уровнях: Трусова с 26 очками имеет большие шансы отобраться, Петросян сохраняет теоретические шансы, но все решится на этапе в Токио. А пока российское фигурное катание продолжает существовать в условиях, где спортивные результаты неотделимы от политики, судейских скандалов и логистических препятствий — и нервная система у спортсменов должна быть, конечно, непробиваемой.

«Это русофобия высшего пилотажа»: Финляндия закрыла въезд российским спортсменам

Параллельно с событиями в США российские фигуристы не смогли попасть на этап Гран-при ISU в Хельсинки. С 16 ноября Финляндия ограничила въезд для российских спортсменов. Во въезде в страну было отказано Евгению Семененко, а также спортивным парам Александре Бойковой/Дмитрию Козловскому и Анастасии Мишиной/Александру Галлямову. Пара Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова на вечер понедельника находилась в Москве на базе «Новогорск». ISU уже заменил участников из России.

Власти Финляндии ввели новые правила въезда, которые распространяются даже на спортсменов в нейтральном статусе и на тех, у кого уже были шенгенские визы, оформленные специально для этих соревнований. По формулировке финских властей, въезд граждан России «с несущественными целями» рассматривается как угроза международным отношениям страны.

Российские фигуристы, не допущенные к этапу Гран-при ISU в Хельсинки, получат приоритетное право заменить снявшегося участника на этапе в Японии (27–29 ноября), сообщил ISU. Однако тренер Алексей Мишин заявил, что Евгений Семененко этим правом не воспользуется.

«У Евгения Семененко не будет возможности получить второй этап мирового Гран-при вместо соревнований в Финляндии. Просто так это невозможно. Для участия на оставшемся этапе в Японии необходимо, чтобы кто-то из действующих участников снялся. Я не думаю, что это произойдет. Тем более, у нас уже нет времени, чтобы подготовить визу», – сказал Мишин.

Евгений Семененко Фото: fsrussia.ru

Заслуженный тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал жестко.

«Чем меньше страна, тем больше ненависти к нам. Я думаю, что если бы этапы Гран-при проходили еще и в Литве, и Эстонии, то нас туда, конечно, тоже бы не пустили. Это русофобия высшего пилотажа», – сказал Жулин РИА Новости.

«Кроме 500 тысяч рублей, ей это ничего не принесло»: победы дочери Елена Костылева считает в рублях

А мать Ирина Костылева рассказала о состоянии своей дочери и фигуристки Елены Костылевой, которую беспокоит контузия и воспаление ягодичных мышц и связки с суставом. Из-за этого приходится кататься по 15 минут, а потом делать перерыв.

«Очень не хочется повторения истории Даши Усачевой. У нее была похожая травма, но она два года каталась на обезболивающих. Ради российских этапов рисковать мы не будем. В прошлом году Лена все выиграла, и, кроме 500 тысяч рублей, ей это ничего не принесло», — сказала Костылева Sport24.

Самое интересное в этой истории — то, что Ирина Костылева измеряет победы дочери деньгами.

В начале ноября у Елены Костылевой произошел конфликт с академией Евгения Плющенко: 15-летнюю фигуристку лишили стипендии, а ее матери Ирине не разрешали присутствовать на тренировках дочери. Причиной стали скандалы, связанные с матерью. На этом фоне Костылева-старшая объяснила, почему не форсирует возвращение дочери: ее беспокоят контузия и воспаление ягодичных мышц и связки с суставом, из-за чего занятия идут по 15 минут с перерывами.

Елена и Ирина Костылевы Фото: скриншот с программы «Каток»

Лена пропустила российские этапы Гран-при и, вероятно, пропустит чемпионат России в декабре, но переносит ситуацию спокойно.

«А как ей реагировать? За последнее время мы много с ней говорим об этом. С травмами ничего не поделаешь»., – объяснила она в интервью Sport24.

Костылева также рассказала, что в Воронеже с согласия тренера они катались по 15–30 минут, Лена восстановила все тройные, кроме лутца; после возвращения к Плющенко нагрузки резко выросли — прыжков стало в десять раз больше, даже четверные на удочке, но боль обострилась, и тренировки пришлось прервать. При этом в академии заявляли, что контракт запрещал тренировки на чужом льду, из-за чего и лишили стипендии, — отсюда нестыковка: если занятия в Воронеже были согласованы, почему отняли дотацию и зачем было столь резко увеличивать нагрузку?