Трусова зарабатывает больше всех по доходам от рекламных интеграций

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Фигуристка Александр Трусова (Игнатова) имеет наибольший доход от рекламных интеграций в социальных сетях среди своих коллег. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

Трусова имеет наибольшую аудиторию в социальных сетях (1,6 миллиона подписчиков) среди других фигуристок. Стоимость рекламных интеграций составляет около двух миллионов рублей.

Евгения Медведева с аудиторией более 1,3 миллиона подписчиков зарабатывает на рекламных публикациях от 300 тысяч до миллиона рублей. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова зарабатывает от 400 до 800 тысяч рублей с количеством подписчиков в 840 тысяч человек. На Алину Загитову подписано 1,1 миллиона человек, она зарабатывает от 500 тысяч до 1 миллиона, сообщает источник.

Напомним, ранее стало известно, что Трусова не будет принимать участие в квалификации к ОИ-2026. По информации некоторых СМИ, это связано с ее беременностью.