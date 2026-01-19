Трусова запрещает своему супругу кататься с другими фигуристками

Фото: соцсети Александры Трусовой

Российская фигуристка и серебряная призерка олимпийских игр Александра Трусова рассказала, что не разрешает своему супругу, выступающему в мужском одиночном катании Макару Игнатову кататься в парах с другими фигуристками.

«Так как я не разрешаю ему кататься с другими девочками, я спросила его, можно ли мне. Он не ревнивый, поэтому разрешил мне», – приводит слова Трусовой Sport24.

При этом сама Трусова в проекте Первого канала «Ледниковый период» выступает в паре с актером Иваном Жвакиным. Со слов спортсменки, решение об участии в шоу было заранее оговорено с ее супругом.

21-летняя Александра Трусова является серебряной призеркой Олимпиады-2022 и чемпионата Европы (2022 г.). Также она завоевывала бронзовые медали на чемпионате мира в 2020 и 2021 годах.