Трусова выиграла первое золото после возвращения на международную арену

Фото: соцсети фигуристки

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) стала победительницей турнира «Мемориал Дениса Тена» — 2026, который прошел в Алматы (Казахстан).

Это первое золото спортсменки после возвращения на международную арену.

В прокате произвольной программы фигуристка исполнила четверной лутц.

По сумме двух программ судьи оценили выступление Игнатовой в 226,01 балла.

Серебряным призером турнира стала представительница Южной Кореи Ким Ю Чэ с результатом 209,20 балла. Замкнула тройку призёров Софья Самоделкина из Казахстана — в ее активе 204,36 балла.