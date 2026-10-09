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На главную ТИ-Спорт 9 октября 2026 20:51

Трусова выиграла первое золото после возвращения на международную арену

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Трусова выиграла первое золото после возвращения на международную арену
Фото: соцсети фигуристки

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) стала победительницей турнира «Мемориал Дениса Тена» — 2026, который прошел в Алматы (Казахстан).

Это первое золото спортсменки после возвращения на международную арену.

В прокате произвольной программы фигуристка исполнила четверной лутц.

По сумме двух программ судьи оценили выступление Игнатовой в 226,01 балла.

Серебряным призером турнира стала представительница Южной Кореи Ким Ю Чэ с результатом 209,20 балла. Замкнула тройку призёров Софья Самоделкина из Казахстана — в ее активе 204,36 балла.

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