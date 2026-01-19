Трусова возобновит карьеру под руководством Тутберидзе

Фото: fsrussia.ru / Михаил Шаров

Серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине Александра Игнатова (Трусова) намерена возобновить выступления под началом знаменитого российского тренера Этери Тутберидзе. Об этом информирует агентство «РИА Новости Спорт».

Как стало известно, спортсменка, которой сейчас 21 год, планирует вернуться на лед уже в начале этого года. Отметим, что Трусова пропустила все официальные старты после сезона 2022/2023. В 2024 году она каталась лишь на предсезонных контрольных прокатах сборной России.

В августе 2025 года Александра и ее муж, фигурист Макар Игнатов, стали родителями — у них родился сын Михаил. После этого Трусова продолжила участвовать в показательных выступлениях и ледовых шоу.