Трусова вернулась к тренировкам после победы на Мемориале Дениса Тена

Фото: fsrussia.ru / Михаил Шаров

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова (Игнатова) возобновила тренировочный процесс после триумфа на турнире серии «Челленджер» — Мемориале Дениса Тена в Алматы.

«Вообще-то, после стартов можно взять три дня выходных, но я не могла оставить вас без вашего любимого контента из зала», – написала Русская ракета в своем телеграм-канале.

Напомним, что на турнире в Казахстане Трусова одержала победу с суммой 226,01 балла, чисто исполнив короткую программу (77,39) и допустив лишь лёгкую помарку на четверном лутце в произвольной. Для 22-летней фигуристки это первая международная победа с 2021 года.

После возвращения в Москву спортсменка приступила к тренировкам в штабе Этери Тутберидзе.

В текущем сезоне Трусова уже стала второй на турнире в Токио и первой в Алматы. Впереди у фигуристки — этапы Гран-при России и, возможно, международные старты.