Трусова убрала второй четверной прыжок перед произвольной программой

Фото: соцсети фигуристки

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) планирует исполнить произвольную программу на Мемориале Дениса Тена в Алматы с одним четверным прыжком.

По информации «Чемпионата», на тренировке перед произвольной Трусова чисто выполнила прогон программы: четверной лутц, тройной риттбергер, тройной сальхов, секвенцию тройной лутц — ойлер — тройной сальхов — двойной аксель, а также двойной аксель.

После короткой программы Трусова лидирует с 77,39 балла. Произвольную программу женщины представят сегодня, начало — в 17:30 мск, Трусова выйдет на лед в 20:32.