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На главную ТИ-Спорт 9 октября 2026 12:04

Трусова убрала второй четверной прыжок перед произвольной программой

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Трусова убрала второй четверной прыжок перед произвольной программой
Фото: соцсети фигуристки

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) планирует исполнить произвольную программу на Мемориале Дениса Тена в Алматы с одним четверным прыжком.

По информации «Чемпионата», на тренировке перед произвольной Трусова чисто выполнила прогон программы: четверной лутц, тройной риттбергер, тройной сальхов, секвенцию тройной лутц — ойлер — тройной сальхов — двойной аксель, а также двойной аксель.

После короткой программы Трусова лидирует с 77,39 балла. Произвольную программу женщины представят сегодня, начало — в 17:30 мск, Трусова выйдет на лед в 20:32.

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