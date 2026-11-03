Трусова рассказала, как готовится к этапам Гран-при в Китае и США

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Российская фигуристка, серебряный призер Олимпиады 2022 года Александра Трусова рассказала, как готовится к двум этапам Гран-при в США и Китае.

«Когда мы четко понимали, на какие соревнования я еду, то скорректировали план. Была неделя, когда я больше работала. На этой уже сбавляем нагрузку, на следующей уже совсем лайт будет – перед соревнованиями. Всегда в зависимости от количества дней до старта мы корректируем тренировочный план.

Сейчас уделяю внимание всему – прокатываем программы, работаем над хореографией. Отсылаю видео Бенуа (Ришо), чтобы он посмотрел и прокомментировал.

Старались катать два четверных (в программе) – посмотрим, что получится в Китае и в Америке. Не знаю пока. До конца все равно не решили, поеду с одним или с двумя. Там попрыгаю и решим.

Мы никогда не улетаем заранее, всегда примерно за день до официальной тренировки – чтобы выдохнуть, спокойно подготовиться. Акклиматизация ничего не значит у нас», – сказала Трусова в эфире Первому каналу.

Добавим, в Китае она выступит с 6 по 8 ноября, а в США – с 13 по 15 ноября.