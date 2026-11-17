Фото: ФФКР

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова поделилась планами на восстановление после этапа Гран-при ISU в США, где она заняла второе место.

В видео Первого канала фигуристка призналась, что долго держать форму очень тяжело, поэтому ей необходим полноценный отдых, чтобы затем с новыми силами вернуться к тренировкам.

После турнира в Казахстане она уже немного отдохнула, но меньше, чем хотелось бы.

Сейчас Трусова думает взять несколько дней паузы, детали обсудит с тренерами.

Она рассматривала вариант куда-нибудь слетать, но отказалась от этой идеи: перелетов было слишком много, а ее годовалому сыну Михаилу тяжело переносить такое количество полетов — к концу американского турнира он подустал.

Тем не менее фигуристка намерена хорошо отдохнуть, провести время с семьей и встретиться со своими собаками, по которым очень соскучилась.