Трусова примет участие во всех весенних ледовых шоу Тутберидзе

Фото: fsrussia.ru

Серебряная призерка Олимпийских игр-2022 по фигурному катанию Александра Трусова откатает во всех ледовых шоу Этери Тутберидзе этой весной. Об этом стало известно из официального сообщества Teamtutberidze.

«Дорогие зрители! Совсем скоро начинаются ледовые шоу Team Tutberidze. Во всех городах весеннего тура на лед выйдет Александра Трусова. Вас ждёт праздник спорта, красоты, силы и вдохновения, наполненный яркими моментами и незабываемыми эмоциями. Увидимся на льду!» – написано в телеграм-канале Teatutberidze.

Ранее стало известно, что постановщиком программ Александры Трусовой может стать Бенуа Ришо. Согласно сообщениям РИА Новости, между фигуристкой и хореографом есть предварительные договоренности. Известно, что Ришо поставит одну или сразу две программы для россиянки.

Александра Трусова продолжает восстанавливать свою форму после рождения ребенка и планирует возвращение в профессиональный спорт. Во время тренировок она активно работает над элементами ультра-си и прыгает четверные прыжки.