Трусова показала трогательное видео с сыном перед отъездом в Японию

Фото: соцсети фигуристки

Российская фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова опубликовала в своем Telegram-канале видео с сыном Михаилом.

На кадрах спортсменка и ее маленький сын Миша выбирают продукты в супермаркете. Под публикацией Трусова подписала:

«Никогда не думала, что поймаю такую сильную ностальгию просто зайдя в магазин) Это уже традиция какая-то – заходить сюда только перед важными событиями».

Напомним, что совсем скоро фигуристка примет участие в турнире серии Челленджер Kinoshita Cup, который пройдет в Токио с 4 по 6 сентября. Это будут ее первые официальные международные соревнования с 2022 года. Вылет спортсменки в Японию запланирован на 1 сентября.