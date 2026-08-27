Трусова показала романтику в машине: «Такое не показывают в фильмах»

Фото: телеграмм-канал фигуристки

Фигуристка Александра Трусова поделилась в соцсетях новым видео с мужем Макаром Игнатовым. В коротком ролике пара сидит в машине и держится за руки — без пафосных сцен, только трогательный момент.

«Такое не показывают в фильмах, но наша романтика выглядит именно так», — подписала видео спортсменка. Поклонники уже оценили искренность кадра, отметив, что в нем нет постановочной красоты, а есть настоящие живые эмоции.

Трусова и Игнатов поженились в августе 2024 года, а в августе 2025-го у пары родился сын Михаил.