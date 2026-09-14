Трусова показала фото с сыном и призналась, что скучает по «Мишаня-дайджесту»
Фигуристка Александра Трусова опубликовала в соцсетях новые фотографии с сыном Михаилом.
Под снимками фигуристка написала, что скучает по ежемесячному «Мишаня-дайджесту», который она вела ранее.
«Если вы скучаете по ежемесячному Мишаня-дайджесту, то знайте, что я тоже... Было очень прикольно следить за его взрослением и каждый месяц делать отметки о его маленьких достижениях. Но ничего, я как-нибудь расскажу, что у нас нового (спойлер: очень много всего!)», — подписала фото спортсменка.
Поклонники тут же отреагировали в комментариях, отметив, что с нетерпением ждут обещанных новостей о подросшем Мишане.