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На главную ТИ-Спорт 14 сентября 2026 14:01

Трусова показала фото с сыном и призналась, что скучает по «Мишаня-дайджесту»

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Трусова показала фото с сыном и призналась, что скучает по «Мишаня-дайджесту»
Фото: телеграмм-канал фигуристки

Фигуристка Александра Трусова опубликовала в соцсетях новые фотографии с сыном Михаилом.

Под снимками фигуристка написала, что скучает по ежемесячному «Мишаня-дайджесту», который она вела ранее.

«Если вы скучаете по ежемесячному Мишаня-дайджесту, то знайте, что я тоже... Было очень прикольно следить за его взрослением и каждый месяц делать отметки о его маленьких достижениях. Но ничего, я как-нибудь расскажу, что у нас нового (спойлер: очень много всего!)», — подписала фото спортсменка.

Поклонники тут же отреагировали в комментариях, отметив, что с нетерпением ждут обещанных новостей о подросшем Мишане.

#фигурное катание
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