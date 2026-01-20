Трусова планирует выступить на Олимпиаде-2030

Фото: fsrussia.ru

Российская фигуристка Александра Трусова готовится к Олимпиаде-2030, которая пройдет во Французских Альпах. Об этом «РИА Новости Спорт» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Согласно информации источника, 21-летняя Трусова планирует провести весь олимпийский цикл в рамках подготовки к соревнованиям. Спортсменка нацелена на золотые медали.

Ранее стало известно, что Трусова вернулась в профессиональный спорт и работает в штабе Этери Тутберидзе. Кроме того, она примет участие в чемпионате России по прыжкам, который пройдет в конце января 2026 года. Напомним, фигуристка не принимала участие в официальных соревнованиях с сезона 2022/23.

Александра Трусова является серебряной призеркой Олимпийских игр и чемпионата Европы в 2022 году, а также бронзовой призеркой чемпионата Мира (2021 г.) и Европы (2020 г.).