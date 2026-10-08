Трусова объяснила, почему перестала нервничать из-за побед

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Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) в интервью Первому каналу рассказала, как теперь воспринимает необходимость побеждать на турнирах.

«Я в целом такой человек – у меня или всё, или ничего. Как с контентом, так и в эмоциональном плане. Не люблю катать не максимум возможностей, все это знают. Соответственно, когда начинаешь вкатывать, и у тебя не получается, всегда эти «да ладно, не надо», «да что ты, и так нормально», «здесь тебе и не нужно» – вот я так не умею. Мне надо, чтобы у меня сразу всё получилось, я чётко катала, и вот тогда всё хорошо.

А в целом всегда сложнее кататься, когда знаешь, что тебе надо какое-то место занять. Это лично для меня, но не знаю, может, и всем. Когда ехала в Японию вообще первый раз выступать за четыре года, там было страшно по другому поводу – что первый раз, неизвестно, как я откатаю. Контрольные прокаты – это вообще другое. Всё равно нервничала, но там нет первого места.

Раньше такое было, что тебе надо в тройку попасть, потому что отбор. Но всё-таки отбор – это отбор, а первое место – это, ну, такое… Но в целом, не получится – не получится. Какая разница? Отдыхать поеду. Поняла, что всё-таки фигурное катание – не самое главное в моей жизни. В очередной раз вспомнила об этом. И решила: что столько нервов трачу? Зачем? Впустую.

Хорошее настроение, настрой. Мне вообще нравится куда-то ездить на соревнования. Люблю всё это. Посмотрим завтра, послезавтра, какое настроение. Сейчас пока что нормальное», – сказала Трусова в интервью Первому каналу.