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На главную ТИ-Спорт 17 августа 2026 14:24

Трусова — о двух годах брака с Макаром: «Это ежедневные американские горки»

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Трусова — о двух годах брака с Макаром: «Это ежедневные американские горки»
Фото: телеграмм-канал фигуристки

Российская фигуристка Александра Трусова трогательно и откровенно высказалась о двух годах семейной жизни с фигуристом Макаром Игнатовым.

В своем личном блоге спортсменка подвела итоги этого периода и призналась, что реальность превзошла все ожидания.

«Два года семейной жизни! Оправдались ли мои ожидания? Нет, ведь представить себе жизнь с другим человеком просто невозможно. Счастлива ли я? Да!» — написала Трусова.

По словам фигуристки, их отношения с Макаром сложно назвать спокойными и предсказуемыми, но это их главная прелесть.

«Отношения с Макаром – это ежедневные американские горки. Не в том смысле, к которому все привыкли: мы просто никогда не знаем, что нас ждет сегодня! Рванем ли мы в другую страну, возьмем ли мы новую собаку, затеем ли мы новый проект… Мы одновременно очень похожи и очень разные. Наверное, именно поэтому нам так круто друг с другом», — поделилась эмоциями олимпийская чемпионка.

Трусова подчеркнула, что секрет их счастливого союза кроется в общем отношении к жизни и готовности к любым приключениям.

«Главное, что мы оба любим жизнь и готовы лететь по ней на горящей ракете, а все остальное приложится в процессе», — резюмировала Саша, сопроводив публикацию трогательным фото с супругом.

#александра трусова #фигурное катание
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