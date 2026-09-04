Трусова: итоги короткой программы в Токио

Фото: телеграмм-канал "Лапидарность"

Серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине Александра Трусова показала на турнире Kinoshita Group Cup в Токио уникальный результат в технической части короткой программы.

Фигуристка стала единственной участницей соревнований, чьи вращения и дорожка шагов были оценены судьями на четвертый, максимальный уровень сложности.

В прыжковом контенте проката Трусова исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад из тройного лутца и тулупа. За свое выступление спортсменка получила 74,92 балла, что позволило ей расположиться на четвертой позиции по итогам первого соревновательного дня.

Заключительная часть турнира — произвольные программы — пройдет в воскресенье, 6 сентября.