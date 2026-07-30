Трусова или Хуснутдинова: кто станет новой примой в группе Тутберидзе

Уход Аделии Петросян из «Хрустального» оставил группу Этери Тутберидзе без безоговорочного лидера. Впервые за многие годы в штабе нет явной фаворитки. На освободившийся трон претендуют пять фигуристок — от травмированной Алисы Двоеглазовой до Трусовой после родов. Кто станет новой примой Тутберидзе - в материале «ТИ-Спорта».





Дина Хуснутдинова

Фото: © Юлия Комарова / fsrussia.ru

Стратегическая ставка Тутберидзе: Трусова как эксперимент?

На бумаге, безусловным лидером выглядит — Александра Трусова. Почему Этери Тутберидзе делает ставку на 22-летнюю фигуристку, пропустившую полтора года из-за рождения ребенка? Потому что ставка на Трусову — эксперимент, который может переписать правила игры. Модель Тутберидзе традиционно строилась на конвейере молодых. Всегда был запасной план. Но уход Петросян сделал этот поток прерывистым впервые за долгие годы.

Фото: соцсети Александры Трусовой

Систему Тутберидзе десятилетие критиковали за то, что она работает только с «маленькими девочками». Возвращение Трусовой — шанс раз и навсегда закрыть этот вопрос. Если Тутберидзе сможет привести к новым победам фигуристку, которая прошла через пик, рождение ребенка и олимпийские циклы, это станет мощнейшим аргументом. Трусова сегодня — это не просто спортсменка. Это символ.

Когда она вернулась в «Хрустальный» после рождения сына, многие восприняли это как сентиментальный жест — возвращение домой после долгого пути. Но Тутберидзе — не та, кто делает ходы ради ностальгии. Судя по всему, для того чтобы проект с Трусовой состоялся, Александра получила эксклюзивные условия. Во-первых, возвращение в Центр фигурного катания не было бы полным без перехода ее супруга Макара Игнатова. Он перешел в группу Тутберидзе — и это не случайность, а стратегический ход. Спортсменка – молодая мама, и ей нужна поддержка с тыла.

Во-вторых, Тутберидзе всегда высказывалась о работе Бенуа Ришо скептически. Французский хореограф, который ставил программы для многих звезд, не вписывался в эстетику «Хрустального». Но ради Трусовой Тутберидзе пошла на это сотрудничество. Программы от Ришо — заявка на то, что Трусова возвращается не просто как «прыгунья», как ее воспринимали в прошлом. Она возвращается как цельный артист, способный выигрывать не только прыжками, но и катанием, и презентацией. В-третьих, в группе поменялся тренировочный процесс. У Трусовой — индивидуальный график, усиленный медицинский контроль и реабилитационный персонал. Ей дали все, что нужно, чтобы вернуться. Тутберидзе никогда не шла на такие уступки.

У Трусовой до сих пор не было олимпийского золота. Два серебра. И после того, как она родила сына, вернуться в группу к Этери — единственный вариант для большой цели: Олимпиада-2030. Она подала заявку в Международный союз конькобежцев (ISU), но на данный момент организаторы ее еще не одобрили. Иными словами, сделка выглядит так: Трусова возвращается не для того, чтобы кататься в шоу и быть лицом бренда. Фигуристка возвращается за титулом. А Тутберидзе за этот вызов берется. Но эксперты предупреждают: ставка на одну фигуристку — это игра ва-банк.

Что, если к Олимпиаде-2030 одеяло перетянут на себя другие? Ведь уже начинает оформляться новое поколение — юниорки, которые, возможно, будут готовы ворваться во взрослую сборную, как это когда-то сделала сама Трусова. И здесь скрывается главный риск. Трусова — не 17-летняя девочка, у которой бесконечный ресурс. Ей уже 22. После родов перестройка организма занимает годы.

Но если это получится — это изменит все. Тутберидзе докажет, что ее система работает не только с детьми, но и со взрослыми спортсменами. И система перестанет быть «одноразовой».

Победа в финале Гран-при и тяжелая травма: почему Двоеглазова — одновременно надежда и неопределенность «Хрустального»

В возрасте 17 лет Алиса Двоеглазова соответствует классическим параметрам олимпийской чемпионки в системе Тутберидзе. Ее спортивные достижения в сезоне-2025/26 выглядят весомо: победа в Финале Гран-при России с суммой 220,73 балла и серебряная медаль чемпионата страны. Кроме того, фигуристка уже получила нейтральный статус от ISU, что открывает ей путь к международным стартам.

Эксперты сходятся во мнении, что Двоеглазова является главной ставкой штаба. В то же время олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова призывает не делать преждевременных прогнозов, подчеркивая, что реальная картина прояснится лишь по итогам контрольных прокатов в сентябре.

Ключевым фактором неопределенности остается состояние здоровья. Весной 2026 года Двоеглазова получила тяжелую травму бедра. Хореограф Даниил Глейхенгауз в интервью Okko Sport подтвердил, что спортсменка продолжает восстановление и до недавнего времени не выходила на лед. Тренерский штаб намеренно не форсирует процесс, следуя предписаниям врачей во избежание рецидива. Глейхенгауз прямо заявил, что рассматривать участие в соревнованиях в августе или сентябре преждевременно.

По информации ТАСС, около двух недель назад Двоеглазова приступила к занятиям на льду, но исключительно под контролем врача-реабилитолога. Речь о полноценных тренировках пока не идет. Таким образом, ее перспективы участия в стартах нового сезона остаются туманными. Двоеглазова — одновременно и надежда «Хрустального», и главный источник неопределенности в вопросе формирования нового лидера.

Алиса Двоеглазова Фото: © Павел Табарчук, Евгения Дубовицкая / fsrussia.ru

Почему Дина Хуснутдинова пока не стала главной звездой «Хрустального»?

Если Двоеглазова — это надежда, которая лечится, то Дина Хуснутдинова — это восхождение, которое уже случилось, но еще не нашло своей устойчивости. 17-летняя уроженка села Аксарино Заинского района Татарстана до августа 2025 года тренировалась в казанской школе «Стрела» под руководством Надежды Заякиной и Алии Халфиной. Именно в Казани она освоила свой главный технический козырь — тройной аксель. Сама спортсменка неоднократно подчеркивала, что база прыжка была заложена ещё в Татарстане, а в Москве, после перехода в группу Тутберидзе, шла лишь шлифовка.

Решение о переходе принималось совместно с казанскими тренерами и было продиктовано необходимостью дальнейшего развития и выхода на более высокий уровень. Хуснутдинова признавалась, что первые недели в новой команде дались тяжело из-за возросшей интенсивности нагрузок, однако просмотровый период был пройден успешно.

Самой яркой страницей в ее пока короткой взрослой карьере стал этап Гран-при в Казани в ноябре 2025 года. В короткой программе она чисто исполнила тройной аксель и набрала 72,60 балла. В произвольной программе последовали два чистых тройных акселя, что принесло ей 218,01 балла и победу с отрывом более чем в 10 баллов от ближайшей соперницы Дарьи Садковой. Публика встретила фигуристку овацией.

Однако дальнейшие выступления продемонстрировали нестабильность. На чемпионате России 2026 года Хуснутдинова заняла шестое место с 214,96 балла, оценив свои прокаты на «семерку» из десяти. Сама Тутберидзе после турнира заметила, что фигуристке предстоит «очень много работы». В ЧР по прыжкам спортсменка завоевала серебро, в финальном раунде чисто выполнив два тройных акселя подряд (третий был убран по тактическим соображениям из-за систематического недокрута на тренировках).

Дина Хуснутдинова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Наибольшая неудача постигла ее в Финале Гран-при в Челябинске, где после короткой программы она шла второй (73,86 балла), но произвольная программа принесла только 122,27 балла, и итоговое восьмое место с суммой 196,13. Причиной стал отказ от четверного тулупа, который не получался на тренировках из-за волнения, однако замена на два тройных акселя не спасла результат.

Психологический профиль спортсменки характеризуется устойчивостью. Хуснутдинова заявляет, что не ощущает дополнительного давления в связи с переходом к Тутберидзе, и рассматривает выход на лед как выполнение профессиональной задачи. Она называет Алину Загитову своим кумиром, но категорически против ярлыка «второй Загитовой», стремясь к самостоятельной идентичности.

Ключевым конкурентным преимуществом Хуснутдиновой остается тройной аксель, которого нет у большинства соперниц. Она уже имеет победу на взрослом уровне и при этом провела в системе Тутберидзе лишь один сезон. Это предполагает больший потенциал роста по сравнению с фигуристками, приблизившимися к своему пределу после многолетней работы в штабе.

Софья Акатьева: возвращение чемпионки с высокой планкой

Софья Акатьева — единственная из нынешнего пула претенденток, кто уже носит титул чемпионки России (2023). В 18 лет она остается первой и пока единственной фигуристкой в истории, исполнившей три четверных прыжка и тройной аксель в одной произвольной программе. Свою первую взрослую победу на национальном первенстве она одержала с первой же попытки, опередив на пьедестале Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву.

Ещё до ее триумфа Александр Жулин отмечал, что взрослым конкуренткам «повезло», что Акатьева с ними не соревнуется, предрекая ей серьезное влияние на расклад сил. В 2023-м она также побеждала на этапах юниорского Гран-при ISU и дважды выигрывала первенство страны среди юниоров.

В интервью «КП Спорт» Акатьева подчеркнула, что никогда не рассматривала вариант завершения карьеры, несмотря на травмы. Она призналась, что возвращение было для нее всегда целью, и что справляться с вынужденными паузами было психологически тяжело, но осознание необходимости полноценного лечения превалировало.

Камила Валиева, Софья Акатьева, Елизавета Туктамышева. Фото: © Юлия Комарова, Михаил Шаров и Ольга Ермолина/ fsrussia.ru

Акатьева продолжает участвовать в шоу Тутберидзе и приняла участие в проекте «Ледниковый период», что позволяет ей сохранять контакт со льдом и зрительской аудиторией. Однако соревновательная практика у нее отсутствует: она пропустила чемпионат России 2026 года и практически весь предыдущий сезон из-за рецидивирующих травм лодыжки.

Если Акатьева сможет восстановить свои прежние кондиции, то ее совокупный опыт и технический арсенал делают ее главной угрозой для всех остальных кандидаток. Ее пиковые результаты в 2023 году превышали 250 баллов — уровень, которого на данный момент не достигает ни одна из конкуренток. Однако возвращение на этот рубеж после длительного перерыва и проблем с голеностопом остается большим «если».

Что мешает Садковой стать лидером «Хрустального»?

Дарья Садкова — талантливая фигуристка с ультра-си элементами, которая может быть полезна команде и завоевывать медали. Однако ее глубокая психологическая нестабильность и отсутствие стабильности, признаваемые даже тренерским штабом, делают ее неспособной претендовать на роль бесспорной «королевы» группы Тутберидзе. Пока она остается скорее крепким середняком, который при удачном стечении обстоятельств может бороться за пьедестал, но не является фигуристом, вокруг которого можно строить всю стратегию команды.

В интервью она заявила: «У меня есть трудности с моей ментальной и психологической составляющей, которые мне также мешают». Эти трудности настолько серьезны, что у нее были мысли о том, что фигурное катание «не ее вид спорта»

Показательный случай произошел на чемпионате России-2026, где она заняла лишь 14-е место. После короткой программы она шла четвертой, но затем, по ее собственному признанию, «перегорела», потому что слишком много думала о медали, и это начало на нее давит. Она назвала этот старт «худшим в карьере».

Дарья Садкова Фото: © Михаил Шаров и Мария Евтеева/ fsrussia.ru

Сама Этери Тутберидзе отмечала, что для успеха Садковой нужно научиться преодолевать себя и свою усталость. Отсутствие стабильности подтверждается не только результатами, но и прямыми заявлениями тренеров. Ее пик — победа на этапе Гран-при в Омске с личным рекордом 224,39 балла и серебро в Финале Гран-при России (212,35 балла). Однако эти успехи чередуются с провалами, как на чемпионате России (14-е место).

Хореограф Даниил Глейхенгауз в интервью предельно четко охарактеризовал ситуацию: «Нет стабильности. Этой стабильности нет и на тренировках». Это критика не случайного спада, а системной проблемы спортсменки.