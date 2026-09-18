Трусова и Валиева вошли в список участников контрольных прокатов сборной России

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Стали известны участники контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию: в списке Александра Трусова, Камила Валиева и Анастасия Мишина/ Александр Галлямов.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала списки фигуристов, которые примут участие в контрольных прокатах. В составы вошли сильнейшие спортсмены страны во всех четырех дисциплинах.

Женское одиночное катание представят Камилла Нелюбова, Дина Хуснутдинова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Александра Трусова и Камила Валиева.

В мужском одиночном катании выступят Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Николай Угожаев, Глеб Лутфуллин, Григорий Федоров и Андрей Мозалев.

Среди спортивных пар заявлены Щербинина/Петров, Мухортова/Евгеньев, Чикмарева/Янченков, Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов.

В танцах на льду выступят Кузьмина/Студеникин, Жданова/Бабаев-Смирнов, Рыбакова/Махноносов, Шичина/Дрозд, Леонтьева/Горелкин, Щербакова/Гончаров, Хавронина/Нарижный, Миронова/Устенко, Пасечник/Чиризано и Кагановская/Некрасов.

Контрольные прокаты станут первым официальным смотром форм спортсменов перед стартом нового сезона.