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На главную ТИ-Спорт 3 ноября 2026 13:42

Трусова и Валиева полностью пропустят Гран-при России по фигурному катанию

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Трусова и Валиева полностью пропустят Гран-при России по фигурному катанию
Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Российские фигуристки Александра Игнатова (Трусова) и Камила Валиева не примут участия ни в одном из этапов серии Гран-при России в нынешнем сезоне.

Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к организаторам соревнований.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Игнатова (Трусова) не выступит на российских этапах, поскольку заявлена на этапы серии Гран-при ISU, которые пройдут в Китае и США.

Валиева, участвовавшая в Играх-2022, пропускает соревнования по медицинским показаниям.

На данный момент в серии Гран-при России осталось провести два этапа: в Екатеринбурге (7–8 ноября) и Омске (14–15 ноября).

Финал серии запланирован на конец февраля в Саранске.

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