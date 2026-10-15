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На главную ТИ-Спорт 15 октября 2026 14:33

Трусова и Семененко получили приглашение на этап Гран-при ISU в Китае

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Трусова и Семененко получили приглашение на этап Гран-при ISU в Китае
Фото: ФФКР

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) пригласил серебряного призера Олимпийских игр — 2022 Александру Игнатову (Трусову) и двукратного чемпиона России Евгения Семененко выступить на этапе Гран-при ISU в Китае.

«Мы получили приглашение для Семененко и Игнатовой (Трусовой) на участие в Гран-при в Китае», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».

Этап Гран-при ISU пройдет в Шэньчжэне (Китай) с 6 по 8 ноября. Трусова является победительницей турнира серии «Челленджер» — мемориала Дениса Тена в Казахстане. Семененко стал чемпионом мемориала Ондрея Непелы в Словакии.

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