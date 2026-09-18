Трусова и казанский фигурист Лутфуллин выступят на турнире в Алматы

Фото: скриншот с прямой трансляции Первого канала

Стал известен состав сборной России на турнир «Мемориал Дениса Тена» в Алматы.

Международный союз конькобежцев опубликовал на своем сайте состав национальной команды РФ, которая отправится на турнир серии «челленджер» «Мемориал Дениса Тена».

Соревнования пройдут в Алматы (Казахстан) с 7 по 10 октября.

В заявку вошли: Александра Игнатова (Трусова), Алина Горбачева, Мария Захарова.

Мужчины: Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, казанец Глеб Лутфуллин.

Танцы на льду: Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Анна Щербакова и Егор Гончаров.

Для Александры Игнатовой, Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, а также танцевального дуэта Василисы Кагановской и Максима Некрасова этот «челленджер» станет вторым в текущем сезоне.

Ранее спортсмены уже принимали участие в турнире Kinoshita Group Cup в Японии.