Трусова готовится к возвращению на международный лед

Фото: телеграмм-канал фигуристки

Российская фигуристка Александра Трусова в своем телеграм-канале поделилась секретом адаптации после перелета и сообщила о скором возвращении на международную арену.

«Выйти на лед с утра пораньше сразу по возвращении из поездки — лучший метод борьбы с джетлагом. P.S. Две недели до первых стартов за 4 года!» — написала спортсменка.

Трусова выступит на турнире серии «челленджер» Kinoshita Group Cup, который пройдёт в Токио с 4 по 6 сентября.

Эти соревнования станут для россиян первым возвращением на международную арену на взрослом уровне после длительного отстранения.

Как и в других международных стартах, российские фигуристы выступят в нейтральном статусе.