news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 3 сентября 2026 10:25

Трусова чисто откатала произвольную с четверным лутцем на тренировке в Японии

Читайте нас в
Телеграм
Трусова чисто откатала произвольную с четверным лутцем на тренировке в Японии
Фото: телеграмм-канал фигуристки

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Игнатова (Трусова) выполнила произвольную программу без ошибок на предсоревновательной тренировке турнира Kinoshita Group Cup в Токио, сообщает РИА Новости Спорт.

В прокате фигуристка чисто приземлила четверной лутц, а также тройные риттбергер, сальхов, два тройных лутца, тройной тулуп, каскад с ойлером и тройным сальховом, а также два двойных акселя.

После завершения программы спортсменка дополнительно исполнила каскад из четверного лутца и тройного тулупа.

Короткие программы участниц пройдут в пятницу. Все россиянки выступают на турнире в нейтральном статусе.

#фигурное катание
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Татарстане участники СВО и их близкие могут пройти программу «СВОй» бизнес

2 сентября 2026

«Гнать поганой метлой!» – Слуцкий о нападении семьи мигрантов на продавщицу

2 сентября 2026
Новости партнеров