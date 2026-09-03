Трусова чисто откатала произвольную с четверным лутцем на тренировке в Японии

Фото: телеграмм-канал фигуристки

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Игнатова (Трусова) выполнила произвольную программу без ошибок на предсоревновательной тренировке турнира Kinoshita Group Cup в Токио, сообщает РИА Новости Спорт.

В прокате фигуристка чисто приземлила четверной лутц, а также тройные риттбергер, сальхов, два тройных лутца, тройной тулуп, каскад с ойлером и тройным сальховом, а также два двойных акселя.

После завершения программы спортсменка дополнительно исполнила каскад из четверного лутца и тройного тулупа.

Короткие программы участниц пройдут в пятницу. Все россиянки выступают на турнире в нейтральном статусе.