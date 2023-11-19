«Трусость жизнь не продлит, храбрость – не уменьшит»: история мусульманки-добровольца СВО

Приняла ислам, чтобы избавиться от тяжести на сердце

По паспорту 47-летнюю жительницу Татарстана зовут Гузель Хабибуллина. В 2010 году она приняла ислам и получила имя Малика. С улыбкой говорит, что переводится имя как «повелительница» или «царица» и очень ей подходит.

Знакомым, которые удивились такому решению, Малика отвечала, что в ее жизни все было хорошо: отличный автомобиль, собственный бизнес, путешествия, но сердце давила тоска, природу которой она поначалу понять не могла.

«Теперь я знаю, так через слезы Аллах очищал меня от грязи, налипшей на сердце», – рассказала Малика.

В 2010 году Гузель приняла ислам и получила имя Малика Фото: стоп-кадр видео

В просторном помещении с удивительной красоты платьями Малика рассказывает, что это ее магазин. Она дизайнер, и у нее собственный бренд одежды, которым она очень гордится.

«Здесь много абай для мусульманок, сейчас их очень модно носить. Я сама все вырезаю и вышиваю по ночам. Начинала с трех платьев, отдала их на реализацию. В течение нескольких дней девочки их продали, а я на вырученные деньги сшила уже 9 платьев. По нашим подсчетам, за 12 лет мы продали уже порядка 20 тысяч разнообразных нарядов», – отметила Малика.

Рассказывая о том, когда к ней пришло решение отправиться добровольцем в зону СВО, Малика призналась, что первое, о чем она подумала, – это о своих детях, а о бизнесе уже потом.

«Я увидела в сети материал о парне, который был успешным бизнесменом, но все оставил и ушел на СВО. Звали его Кирилл, а позывной был Комерс. Я вдохновилась и поняла, что с нуля начинала уже несколько раз и, если надо будет, начну снова, а сейчас я нужна там», – призналась Малика.

Малика – дизайнер, и у нее собственный бренд одежды, которым она очень гордится Фото: стоп-кадр видео

«Никто не хочет, чтобы их мать отправилась на СВО, но если она что-то решила, ее не переубедить»

Предпринимательница убеждена, что в жизни ничего не происходит случайно, однако мы не всегда сразу понимаем, для чего. События, испытания, знакомства – все это может стать подготовкой к какому-то новому шагу, решительному и сильному. Вот и Малика решилась сделать свой.

Сыновья Малики рассказали, что были в шоке, когда узнали о решении матери. Они даже слов подобрать не могли, чтобы выразить эмоции.

«Никто не хотел бы, думаю, чтобы их мать отправилась в зону спецоперации. Конечно, мы за нее очень сильно переживаем, и, конечно, мы ее очень долго пытались отговорить. В какой-то момент даже показалось, что у нас получилось, но мама все-таки решила пойти на СВО, а если она что-то решила – ее уже ничто не остановит», – рассказал один из сыновей Малики.

В свою очередь Малика провела с сыновьями серьезную беседу и доходчиво им объяснила, почему ей это необходимо. Она и представить не может, что творится у детей внутри, которые, конечно же, хотят, чтобы мама была дома, чтобы там всегда было тепло и пахло супом, но времена сейчас для страны трудные, а мальчики уже взрослые – поймут.

Малика провела с сыновьями серьезную беседу и доходчиво им объяснила, почему ей это необходимо Фото: стоп-кадр видео

«Я хочу быть рядом с нашими героями, помогать и учиться у них»

«Я за всем происходящим следила с самого начала. Помните, был в обществе раскол, когда кто-то высказывался за, а кто-то – против? Я изучала вопрос и с той, и с этой стороны, и мне понадобился год, чтобы четко понять, на которой из них истина, а истина – она ведь одна», – рассказала Малика.

И как только пришло понимание, бизнес-леди начала настраиваться на поездку в зону СВО. Она призналась – легко утверждать, что ты готов, когда сидишь в чистом и безопасном доме, где никто не желает тебе смерти. Поэтому она собирается все увидеть своими глазами и понять, готова ли, уже на месте.

Малика утверждает, что внешность зачастую бывает обманчива и отнюдь не иллюстрирует, что у человека внутри. Она вспомнила парней, которых показывают в СМИ, совсем еще молодых, безбородых, но совершающих героические поступки.

«Я хочу пойти и увидеть этих людей лично. Мощных, сильных духом и в то же время скромных. Удивительно, на какие подвиги способны скромные люди! Я желаю оказаться рядом с ними, помогать и учиться у них», – рассказала Малика.

Малика рассказала, что получила медицинское образование и намерена работать в зоне СВО санитаркой Фото: стоп-кадр видео

«Единственное, чего я боюсь, это смерти позорной и недостойной»

Заместитель муфтия Татарстана Равиль хазрат напомнил, что, если оглянуться на историю ислама, в разных походах и войнах участвовали и женщины «сахабы», которые помогали раненым, переносили их, поили и перевязывали.

«Слушая Малику, понимаешь, что Аллах даровал ей эту возможность, потому что она в этом убеждена. И Малика идет туда не для того, чтобы себя показать, а чтобы показать другим, что это наша Родина и каждый может встать на ее защиту, а не просто жить и ждать, что это пройдет мимо вас. Глядя на таких девушек, наших женщин, просыпается гордость», – отметил Равиль хазрат.

Малика рассказала, что получила медицинское образование и намерена работать в зоне СВО санитаркой. Самой обычной, в обязанности которой входит в основном содержание в чистоте пациентов и помещений.

«Единственное, чего я боюсь по-настоящему, это позорной смерти. Недостойной человека и мусульманки» Фото: © стоп-кадр видео

«Знаете, больше всего страшит не совершить тот важный шаг, когда не будет времени на раздумья. Как в истории женщины-фельдшера с позывным Мама, которая прикрывала собой солдат и вытаскивала их с поля боя. Она ни секунды не сомневалась, а просто делала. Это люди с особым характером, и я переживаю, что так не смогу, но буду стараться изо всех сил», – призналась Малика.

Да, мысли о возможной гибели посещают Малику, но «трусость не продлит мне жизнь, а храбрость не уменьшит ее», цитирует она исламского полководца Халида ибн Аль‑Валида.

«Я знаю, что я не проживу ни секундой меньше, ни больше, чем мне предопределено. Единственное, чего я боюсь по-настоящему, это позорной смерти. Недостойной человека и мусульманки», – подытожила Малика.