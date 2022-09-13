Трусливые рекламщики и храбрые рабочие: чего боятся татарстанцы при поисках работы

В ходе опроса почти треть жителей Татарстана (31%) признались, что обычно не испытывают страхов при поиске новой работы, тогда как по России в целом такую решительность проявляют 27%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.

«Чаще всего „смелые“ соискатели встречаются среди высшего менеджмента, рабочего персонала и строителей. Самым главным страхом соискателей Татарстана является боязнь вообще не найти новую работу. Такие опасения испытывают 33% респондентов, в то время как по России данный показатель составляет 38%», — отмечают аналитики сервиса.

Как свидетельствуют результаты опроса, больше других боятся остаться без работы маркетологи и рекламщики. При этом на втором месте среди страхов соискателей региона — боязнь оказаться обманутым работодателем. Ей подвержено около 31% респондентов. Эта фобия особенно часто встречается у только начинающих свою карьеру и у специалистов по закупкам.

Третье место в рейтинге соискательских страхов в Татарстане занимает опасение остаться без денег, если на новой работе что-то пойдет не так. Об этом чувстве рассказали 29% опрошенных жителей региона, наиболее часто оно встречается среди маркетологов и специалистов по продажам.

Еще 18% соискателей при поиске работы испытывают страх не оправдать ожиданий будущего работодателя, а 20% в принципе боятся искать новую работу и перемен в жизни.