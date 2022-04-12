Труппа Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана выступит в Казани

В Казани пройдут «Большие гастроли» Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. 13 и 14 апреля на суд публики театр представит балет «Роден, ее вечный идол» на музыку Мориса Равеля, Камиля Сен-Санса, Жюля Массне. Показы пройдут в стенах Татарского театра оперы и балета имени Джалиля.

Сюжет балета основан на реальных событиях и повествует о творческом пути и судьбе великого скульптора Огюста Родена. История закручивается вокруг его романа со своей музой и ученицей Камиллой Клодель.

Используя уникальный пластический язык современного психологического балета, режиссер постановки Борис Эйфман пишет чувственное и творческое полотно.

История страсти Родена и Клодель трагична. Произошедший между художниками разрыв нанес роковой удар по душевному здоровью Камиллы. Именно он стал началом конца жизненного пути последней. Полузабытая, оградившаяся от мира Клодель сходит с ума. 30 лет суждено было провести ей в клинике для умалишенных, где в конце концов она и умерла, забытая и покинутая всеми.

Эйфман не просто являет новое осмысление мира человеческих страстей, виртуозно исследованного Роденом и Клодель в их работах, но создает произведение о непостижимой мистерии творческого процесса.

Гастрольный проект организован ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ в рамках федерального направления «Большие гастроли».