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Труппа Казанского театра В.И. Качалова подарила гуманитарному центру Лисичанска КамАЗ
Руководителю гуманитарного центра Лисичанска Андрею Семченко вручили подарок из Республики Татарстан.
Ему передали ключи от КамАЗа, который для жителей освобожденного города передала труппа Казанского академического русского Большого драмматического театра имени В. И. Качалова.
Большегруз собираются применять для доставки гуманитарных грузов в отдаленные районы города и в населенные пункты в пригороде.
Ключи от грузовика руководителю гумцентра вручили Республики Татарстан Евгений Варакин и исполняющий обязанности главы Лисичанска Эдуард Сахненко. ㅤ
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