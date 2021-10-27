Труппа арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» проведет зрителей в закулисье театра

Сегодня на сцене арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» состоится концерт-путешествие «Театр — это...». Программа подготовлена молодыми режиссерами — студентами мастерской Михаила Борисова ГИТИСа Артуром Амировым и Абдулом Разуевым.

«Когда на сцене идет готовый спектакль или даже номер, кажется, что их создание — это нечто само собой разумеющееся. Вместе с тем за этой работой стоит большой труд множества сотрудников театральных цехов, которые остаются невидимыми для зрителей. Этим концертом мы бы хотели показать нашему зрителю, что же такое театр на самом деле, помочь заглянуть в закулисье», — пояснил Артур Амиров.

Молодой режиссер добавил, что концерт-путешествие «Театр — это...» представляет собой способ отдать дань уважения всем работникам театра и на простом языке рассказать публике о том, чем живет театр.

В проекте задействован весь творческий состав арт-резиденции, включая и театр танца «Дорога из города».

Премьера войдет в репертуар Алафузовского театра и будет проходить на его сцене еженедельно. Мероприятие также будет доступно по «Пушкинской карте».

Начало концерта — в 19.00.