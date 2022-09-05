Труппа Альметьевского драмтеатра пополнилась новыми актерами

В Альметьевском татарском государственном драматическом театре в новом творческом сезоне начнут работать новые актеры. Это выпускники курса Ильнара и Лилии Низамиевых Казанского театрального училища Камиля Шангараева и Айзат Загиров. Об этом «Татар-информу» сообщили в информационном центре театра.

Труппа ежегодно пополняется новыми именами. Директор Фарида Исмагилова традиционно в мае смотрит выпускные спектакли учебных заведений Татарстана, готовящих актеров и режиссеров, а затем приглашает наиболее ярких выпускников. В этом году предложения удостоились Камиля и Айзат. Они сразу же влились в работу.

Скоро творческая группа выезжает в Казань. 22 сентября на площадке театра Камала альметьевцы дадут спектакль «Бегущий за ветром». «Постановка считается венценосной. Она собрала высокие профессиональные награды татарстанского и российского уровня», — рассказали в театре.

Исполнитель роли доктора Айгиз Фаттахов в этом году поступил в Российский государственный институт сценических искусств Санкт-Петербурга. На сцене его заменит новичок Айзат Загиров. В августе, когда занятия еще не начались, Айгиз помогал Айзату вжиться в роль. Общие репетиции проходят под руководством режиссера Ильяса Гареева.

Кроме этого вводить актеров к открытию сезона начали в мелодрамах «Поговори со мною, мама», «Ты умеешь так любить», комедии «Террорист». На сегодня в труппу входит 41 актер. Молодежь, выпускники театрального училища, в большинстве своем учатся заочно в институте культуры, получают высшее образование.

78-й театральный сезон в Альметьевске откроется 6 октября премьерой. Режиссер Ильгиз Зайниев представит комедию «Заговор любви».