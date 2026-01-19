«Труп напоминал конфету»: в Казани судят проститутку, убившую коллег по приказу сутенера

Верховный суд РТ в особом порядке рассматривает дело проститутки, которая по приказу сутенеров убила двух других секс-работниц. О шантаже за кражу дорогих часов клиента, похищении ребенка и убийстве проституток – репортаж «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Руководил проститутками из колонии»

В Верховном суде Татарстана стартовал процесс по делу об убийствах секс-работниц с особой жестокостью. На скамье подсудимых оказалась жительница Челябинской области Анна Рясная. Она, подчиняясь «мамочке», убила двух других проституток – одна из убитых была несовершеннолетней, а у второй выкрали ребенка.

Сутенерами были супруги – Юлия и Григорий Назаровы. Именно муж научил свою возлюбленную организовывать дела такого рода. Назаровы познакомились в Челябинске, там же набрали первый «штат» проституток. Принуждая «сотрудниц» к работе, они запугивали их, избивали и насиловали. У женщин забирали паспорта, держали их в квартирах и отбирали практически все получаемые ими от клиентов деньги.

Сам Григорий Назаров последние годы находился за решеткой – вместе с четырьмя подельниками в июне 2018 года суд в Екатеринбурге признал его виновным в сутенерстве. Причем на момент вынесения того приговора он уже отбывал срок за аналогичное преступление. В 2009 году Назаров был правой рукой главы саратовской сутенерской банды Михаила Черкасина. Среди тех, кого заставляли заниматься проституцией, были несовершеннолетние.

В 2018 году екатеринбургский суд назначил Назарову 14 лет исправительной колонии строгого режима. К слову, тогда же по делу с ним проходили его теща и жена – Юлия Назарова. Жена тоже должна была предстать перед правосудием, но незадолго до приговора ее отпустили под подписку о невыезде, что и стало роковой ошибкой – женщина попросту скрылась от правосудия, позже ее объявили в федеральный розыск. Мать Юлии Назаровой приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

Ни для Назарова, ни для его жены этот приговор, увы, не стал хорошим жизненным уроком. Григорий Назаров из заключения продолжал заведовать сутенерскими делами в нескольких регионах, среди которых Челябинская, Свердловская, Нижегородская области, Башкортостан и Татарстан.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

От «мамочки» так просто не уйти

Как оказалось, после приговора 2018 года Юлия Назарова с несколькими подопечными скрылась в Татарстане. «Мамочка» хоть и вела дела сама, но периодически связывалась с мужем, который давал ей советы и контролировал, насколько мог. Все это время она находилась в федеральном розыске.

Анна Рясная, работавшая на Назарову, также попала в федеральный розыск, но из-за кражи. На одном из выездов, еще в Челябинске, она опоила клиента алкоголем со снотворным и украла у него дорогие часы Cartier. Ущерб составил более полумиллиона рублей. Рясная поехала вслед за «мамочкой» в Казань. Здесь же на Назарову стали работать 17-летняя Анастасия Самойлова, молодая мать Кристина Пульникова и Лилия Рыскужина.

Одной из последних к Назаровой пришла Анастасия Самойлова, она представилась как Ева и сказала, что ей 26 лет. Из показаний Рясной следует, что поначалу девушки дружили и хорошо общались, но потом поссорились из-за того, что «Ева» срывалась на ней после разговоров с сутенером Назаровым.

«В один из стабильных рабочих дней в июне 2019 года на трассе Анастасия Самойлова заявила Назаровой по телефону, что едет домой к родственникам и ее ничего, кроме этого, не волнует. Запаниковав, Юлия Назарова сначала начала угрожать девушке, потом смогла убедить ее вернуться на работу. Причина ее паники была в том, что Самойлова могла сдать всю ее группу. Тогда она посоветовалась с мужем по телефону, и было принято решение убить Самойлову», – рассказала в суде старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления Прокуратуры РТ Алсу Хабибуллина.

Тогда Юлия Назарова надавила на Анну Рясную, которая, напомним, тоже была в федеральном розыске, и убедила ее убить «Еву». По фальшивым документам Назарова сняла загородный дом, туда пригласила Самойлову под предлогом отдохнуть, поесть шашлыков, расслабиться и искупаться в речке. Девушка, ничего не подозревая, согласилась.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Ее расчлененное тело в ковре напоминало конфету»

В загородном доме в Верхнеуслонском районе девушки и «мамочка» выпивали, кушали мясо, купались в речке. Случайно Анна Рясная услышала, что Самойловой «Еве» не 26 лет, а всего 17. В бокал молодой девушке постоянно подсыпали снотворное, спустя какое-то время она вместе с Рясной ушла спать на второй этаж дома.

«Ночью к Рясной подошла Юлия Назарова, разбудила ее, вручила ей нож и стала наблюдать за тем, чтобы она по ранее обговоренному плану воткнула нож Самойловой в горло. Однако Анна Рясная не справилась с эмоциями – по ее словам, ей не хватило духу. Женщину начало тошнить, и она убежала на первый этаж в уборную. В это время по видеосвязи Назарова связалась со своим мужем, он поругался на Анну Рясную, назвав ее ничтожной, и предложил другой вариант – задушить девушку», – рассказала Алсу Хабибуллина.

Юлия Назарова нашла в арендованном доме удлинитель, вместе с Рясной тихо подобралась к спящей Самойловой и обвила вокруг ее шеи провод. После этого начала ее душить, но девушка смогла вскочить с кровати. От неожиданности она упала лицом вперед, тогда Назарова села ей на спину и потянула провод в одну сторону, Рясная – в другую. Анастасия Самойлова умоляла Рясную помочь ей, но та не стала ничего делать.

«Самойлова умерла от асфиксии. Тогда, связавшись с Григорием Назаровым, Юлия услышала новые инструкции. Ей было необходимо отрезать кисти рук Самойловой, чтобы нельзя было найти ее отпечатки пальцев. При этом одна из рук была отрублена по локоть, так как на ней была татуировка русалки. У Назаровой плохо получалось рубить, этим занялась Анна Рясная. Мясо с тела они срезали вместе. Также отрубили ноги, потому что тело было очень тяжелое», – дополнила Алсу Хабибуллина.

В итоге кисти рук девушки на протяжении пяти часов сжигали в мангале, ноги погрузили в большие черные мешки, тело завернули в ковер. Из показаний Анны Рясной, тело в ковре «выглядело как конфета». Чтобы вывезти и закопать тело, на подмогу вызвали Лилию Рыскужину, об убийстве ей ничего не сказали – объяснили, что Самойлова ночью уехала с парнем и больше с ними не работает.

Рыскужина приехала на арендованном авто, в которое позже погрузили тело. Назарова и Рясная пытались закопать его в лесу недалеко от арендованного дома, но им помешали корни, тогда они просто бросили части тела там.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Она не могла иметь детей, поэтому решила убить проститутку и похитить ее дочь»

Следующее убийство произошло в декабре 2019 года. У Кристины Пульниковой, работавшей на Назарову, была маленькая дочь, которую на время «работы» она оставляла с «мамочкой». Юлия Назарова сильно привязалась к девочке и, так как сама она иметь детей не могла по состоянию здоровья, не придумала ничего лучше, чем убить Пульникову и забрать ребенка себе. Это решение она обсудила со своим мужем, находящимся в колонии, тот согласился.

«У Назаровой возникла идея похищения малолетнего ребенка Пульниковой. Она осознавала, что девушка, узнав о похищении ребенка, предпримет попытки забрать его и в крайней ситуации может обратиться в правоохранительные органы. Поэтому было принято решение ее убить», – рассказала Алсу Хабибуллина.

В период с января по 11 июня 2020 года Григорий Назаров купил подложный документ – свидетельство о рождении дочери Пульниковой. После этого Назарова убедила Пульникову поехать на выезд к клиентам, а дочку оставить у нее. В итоге девочка была передана Назаровой, она вывезла ее на курорт «Свияжские холмы». Там ее вместе с девочкой задержали сотрудники полиции. Тогда супруг Юлии отправил Рыскужину забрать девочку, та смогла обмануть сотрудников полиции и перевезла ее в какую-то квартиру в Казани.

Григорий Назаров дистанционно надавил на Рясную и Рыскужину – первую он шантажировал тем, что сдаст полиции за кражу и убийство Самойловой, вторую – за похищение ребенка. Он заставил девушек пойти на убийство Пульниковой. На вызов к несуществующему «клиенту» Пульникова поехала с Рясной и Рыскужиной.

План был следующим – купить по дороге в один из районов Татарстана несколько бутылок шампанского, напоить Пульникову, предварительно подсыпав ей снотворное в алкоголь, а после задушить и избавиться от тела. Но все пошло не по плану – Пульникова отказалась пить алкоголь в дороге. В определенный момент в пути она начала задавать вопросы о том, не заблудилась ли их группа, в этот момент девушки остановились в поле и приняли решение – пора убивать.

Рясная, которая сидела сзади Пульниковой, накинула ей на шею провод, используя его как удавку, но девушка с силой дернулась вперед, и Рясная не смогла ее удержать. Осознавая, что дело плохо, Рыскужина схватила бутылку шампанского и ударила семь раз в лицо Пульникову, весь салон арендованного авто оказался в крови.

«Девушки вытащили Пульникову из автомобиля, и каждая нанесла ей по лицу еще по три удара бутылкой шампанского. Потом они проверили ее пульс и, убедившись, что его нет, отнесли тело в поле. Собрав осколки от одной разбившейся бутылки шампанского, они уехали», – рассказала Алсу Хабибуллина.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мамочку» будут судить в Верховном суде Татарстана следом

После оглашения обвинения прокурор зачитала представление заместителя прокурора Татарстана, в котором тот просит рассмотреть дело в особом порядке – Анна Рясная сотрудничала со следствием, выдала следствию всех преступников и показала места, где находились трупы, а также подробно описала все события преступлений. И полностью признала свою вину. При рассмотрении дела в особом порядке Рясная может рассчитывать на две трети от максимального наказания.

«Я знала, что ранее группой Назаровых уже было совершено убийство, и знала, что бывает с теми, кто им не подчиняется. Когда Назарова решила убить Самойлову, она мне сказала прямо – я либо с ними, либо против них. Поэтому я оказала содействие ей. Всё, что было сказано в обвинении, – это правда. Я раскаиваюсь в содеянном – это была большая ошибка. Я не знала, что Назарова планирует похитить ребенка Пульниковой, меня шантажировали убийством Самойловой», – рассказала Анна Рясная.

Суд перенес заседание для подготовки к прениям сторон. Как удалось выяснить «Татар-информу», Григорий Назаров умер из-за заболевания, Лилия Рыскужина находится в федеральном розыске, а «мамочку» Юлию Назарову будут судить в Верховном суде Татарстана. О судьбе похищенной дочери Пульниковой на данный момент информации нет.