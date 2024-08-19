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Трудовым мигрантам хотят запретить перевозить свои семьи в Россию
Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким готовятся внести в Госдуму законопроект, направленный на ограничение въезда семей трудовых мигрантов в Россию. Документ предполагает запрет на въезд родственников иностранных граждан, временно работающих в РФ по трудовому договору, сообщает РИА Новости.
Инициатива касается преимущественно низкоквалифицированных работников, не имеющих российского гражданства или иных оснований для постоянного проживания в стране. Исключение планируется сделать для семей высококвалифицированных специалистов.
Слуцкий пояснил, что целью законопроекта является предотвращение формирования изолированных мигрантских сообществ, которые, по его мнению, часто игнорируют местные обычаи и правила. Он также отметил проблемы с оплатой коммунальных услуг в квартирах, где проживают семьи мигрантов.
Авторы законопроекта утверждают, что существующая практика, позволяющая семьям мигрантов свободно переезжать в Россию на основании трудовых договоров или патентов работающих членов семьи, ведет к неконтролируемому притоку мигрантов и росту социальной напряженности.
Предлагаемые изменения предусматривают, что наличие трудового договора или патента у мигранта больше не будет достаточным основанием для въезда членов его семьи в Россию.
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