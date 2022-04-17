Трудовые мигранты стали в два раза чаще нарушать правила въезда в Россию

В МВД сообщили, что число нарушений в среде иностранцев и трудовых мигрантов за год заметно выросло. Например, нарушать правила въезда в страну и режима пребывания стали в два раза чаще, передает ТАСС.

По данным МВД, за январь-февраль 2022 года за нарушения режима пребывания или въезда в РФ составлено 55,7 тыс. административных протоколов. Это на 114,2% больше, чем за тот же период 2021-го.

Выявлено на 22% больше фактов незаконной трудовой деятельности. Ограничения на осуществление отдельных видов деятельности нарушались на 88% чаще.

«Несмотря на сокращение интенсивности проверочных мероприятий, сведения об административной практике, поступившие из территориальных органов МВД России, свидетельствуют о повышении их результативности в части выявления нелегальных мигрантов и лиц, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МВД.