Трудовые льготы для предпенсионеров: какие доступны в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

Предпенсионеры в Татарстане вправе претендовать на трудовые льготы. Такие меры поддержки призваны защитить права людей, которые планируют выйти на пенсию. О том, какие льготы положены татарстанским предпенсионерам, – в материале «Татар-информа».

- невозможность увольнения без согласования

Работодатель не имеет права уволить предпенсионера без соответствующего разрешения профсоюза или трудовой инспекции, даже в ситуации, когда компания сокращает штат. Если данное правило будет нарушено, сотрудник имеет право подать в суд и требовать восстановления на рабочем месте, а также выплаты компенсации.

- дополнительные два дня отдыха

Предпенсионеры по своему усмотрению могут взять два дополнительных дня отпуска. Но следует отметить, что эти два дня оплачиваться не будут.

- прохождение обучения за счет работодателя

Татарстанцы предпенсионного возраста могут пройти повышение квалификации или профессиональную переподготовку за счет работодателя. Такая мера поддержки призвана помочь данной категории граждан поддерживать конкурентоспособность на рынке труда.