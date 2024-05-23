Трудовой стаж работающей на «Татэнерго» династии Кожариных достиг 191 года

Семья Кожариных

Фото предоставлено пресс-службой АО «Татэнерго»

Трудовая династия Кожариных, сложившаяся на «Татэнерго», насчитывает уже больше десяти человек, их общий трудовой стаж достигает 191 года. О том, как проходило профессиональное становление каждого из членов семьи, чем их привлекла энергетическая отрасль и как они проводят свободное время — в репортаже «Татар-информа».

Василий Степанович Кожарин

Основатель династии — Василий Степанович Кожарин. В годы Великой Отечественной войны он служил на Дальнем Востоке в морской пехоте, сражался с японцами, демобилизовался только через два года после Победы, в 1947 году. Его путь в энергетической отрасли начался сразу после завершения службы, когда он устроился работать электриком в казахстанском Джамбуле (ныне Таразе). Затем Василий окончил Новочеркасский политехнический институт, в 1956 году был направлен на строительство Уруссинской ГРЭС.

С 1966 года он был начальником цеха КИПиА, а с 1971 по 1985 год — директором Уруссинской ГРЭС. Его супруга Валентина Николаевна окончила в 1956 году нефтяной техникум в Ставрополе. Участвовала в строительстве ОРУ-110 кВт, ХВО УГРЭС, а также жилья в Уруссу, общественных зданий, объектов гражданской обороны на территории УГРЭС.

«Раньше все высокие руководители, все руководители энергосистемы непременно состояли в КПСС. И вот однажды моего дедушку вызвали и задали вопрос: „Вы коммунист, Василий Степанович?”. Он ответил: „Да, коммунист”. Тогда его спросили о том, как он узнает, что коммунизм наступил. Он, подумав, ответил: „Объявят!” <…> Так же и в энергетике — всё четко, не бывает ничего просто так, все шаги строго регламентированы. Вместе с тем это не мешает творчеству. И у меня дедушка был по-настоящему творческим человеком. Под его руководством энергостанция развивалась, вводились новые мощности и принимались дальновидные решения», — рассказал внук Василия Степановича Николай Кожарин.

Николай Кожарин

Продолжателями династии стали младший сын фронтовика Сергей и его жена Наталья Игнатьевна. С 1986 по 2008 год он был начальником ПТО Уруссинской ГРЭС. Она с 2001 по 2013 год работала специалистом отдела кадров этой же электростанции.

Старший сын Юрий и его супруга Ольга тоже выбрали карьеру в области энергетики. Юрий Кожарин в 1981 году устроился слесарем по ремонту оборудования на Уруссинскую ГРЭС и к 1998 году дорос до директора электростанции. Также он работал директором Заинской ГРЭС и Набережночелнинских тепловых сетей, а в 2013 году возглавил Казанскую ТЭЦ-1, руководил предприятием до последних дней жизни. С будущей женой познакомился в Уруссу, куда Ольгу, выпускницу Волгоградского мединститута, направили по распределению.

Ольга Кожарина

«У нас врачей было очень мало, все дежурили — даже стоматологи. Василий Степанович перенес инфаркт и приходил периодически проверяться к нам в Уруссинскую больницу. У него было два сына, и он решил меня познакомить с одним из них: взял под руку и позвал домой пить чай. Вот так и познакомились. Жили они просто, никогда не зацикливались на [богатстве], всегда обсуждали дела станции, за столом крик стоял, ведь каждый отстаивал свою точку зрения», — поделилась воспоминаниями Ольга Кожарина, 14 лет проработавшая в медпунктах Уруссинской и Заинской ГРЭС.

Позже в семье родились двое сыновей, Николай и Василий. Николай Юрьевич Кожарин с 2017 года работает начальником ПТО на Казанской ТЭЦ-1, до этого семь лет трудился на Казанской ТЭЦ-2. В энергетику пришел по наставлению отца и не пожалел о своем выборе. Его супруга, Галина Дмитриевна, инженер по расчетам и режимам ПТО КТЭЦ-1, работает на станции с 2019 года. Помимо энергетики пару объединяет еще и любовь к музыке. Николай и Галина вместе выступают в вокально-инструментальном ансамбле предприятия. Он играет на гитаре, она поет.

Галина Кожарина

Галина признается, что для нее большая честь войти в семью Кожариных, которая имеет такую богатую историю, связанную с энергетикой Татарстана. «Это очень ответственно и при этом очень важно для меня», — отмечает она.

Младший представитель династии Василий Юрьевич работает на Казанской ТЭЦ-1 заместителем начальника ЦТО. Жена Василия, Дина Ильгизовна Кожарина, проработала на станции инженером девять лет, но недавно решила сменить сферу деятельности.

Василий Кожарин

«Я всегда крутился рядом с моим дядей Сергеем Васильевичем, с моим отцом Юрием Васильевичем, с ними постоянно по рыбалкам ездил. Естественно, так как они работали на одном предприятии, они регулярно обсуждали рабочие вопросы — в пути, на самой рыбалке, во время отдыха. Волей-неволей я участвовал в этих разговорах, слушал, интересовался. Так и проявился у меня интерес именно к энергетике», — пояснил Василий.

Вспоминая родоначальника династии, Василия Кожарина, вся семья отмечает, что получила от него много знаний, а также приобрела творческий подход к работе. Любовь к энергетике же, по мнению членов семьи, передается на генном уровне. На вопрос о том, как удается сохранить гармонию в семье, учитывая разные рабочие графики, загруженность и прочие факторы, Кожарины отвечают просто: «Наверное, это просто любовь. Мы все друг друга любим и уважаем».

Фотографии предоставлены пресс-службой АО «Татэнерго».