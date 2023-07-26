Трудоустройство и диспансеризация: в Казани обсудили исполнение публичных целей Минтруда

В Казани на заседании общественного совета Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ подвели итоги реализации проекта по публичному формированию целей и задач ведомства в первой половине текущего года. Основные направления и ход выполнения работ по ним перечислил первый замминистра ведомства Рустем Валиуллов.

«Первая цель — это сохранение семьи для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Обеспечение выбытия не менее 90% детей из социальных приютов для детей и подростков с семейной формой жизнеустройства», —сообщил спикер.

Валиуллов отметил, что за первую половину 2023 года социальную адаптацию прошли более 900 воспитанников социальных приютов для детей и подростков. Он уточнил, что тренинги также проходят и родители — перед тем, как детей возвращают в семью.

Второй задачей Валиуллов назвал трудоустройство не менее 65% граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы. По данным ведомства, за первую половину этого года было трудоустроено две трети таких граждан. Таким образом, этот пункт оказался перевыполнен.

Третья цель — обеспечение доставки в медицинские организации на профилактические осмотры и диспансеризацию не менее 20% граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Чиновник напомнил, что в 2019 году по национальному проекту «Демография» (тогда только инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным) были куплены 43 автомобиля, по одному на каждый из муниципальных районов республики, для доставки всех нуждающихся в медучреждения.

Относительно обеспечения центров занятости населения не менее двумя предложениями работы на выбор каждому безработному гражданину Валиуллов сказал, что в Татарстане состоялись ярмарки вакансий, которые посетили 42 тыс. человек, причем 5 тыс. из них были трудоустроены.

«Пятая цель — увеличение охвата услугами по комплексной реабилитации и абилитации в организациях социального обслуживания: детей-инвалидов — с 84% до 89%, инвалидов — с 80% до 85%», — продолжил Рустем Валиуллов.

Он рассказал, что за первые полгода реабилитацию и абилитацию в Татарстане прошли почти 10 тыс. инвалидов. Замминистра подчеркнул, что при терапии используется новейшее инновационное оборудование.

Проект по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти Татарстана и общественному контролю за их исполнением реализуется с 2018 года. Он предполагает определение с участием экспертного сообщества и населения наиболее важных направлений и индикаторов работы министерств на предстоящий год с последующим публичным отчетом по достигнутым результатам.