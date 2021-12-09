Трудоустройство и борьба с бедностью: жители РТ поставили перед Минтрудом задачи на год

Стали известны результаты голосования по определению приоритетных целей и задач Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ на 2022 год. В их числе борьба с бедностью, переход на электронные услуги и содействие занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Голосование проводилось на портале госуслуг РТ. На выбор были представлены 15 приоритетных задач, 380 татарстанцев предложили свои варианты. По итогам голосования самыми популярными стали следующие цели и задачи: борьба с бедностью, перевод 17 социально значимых услуг в электронный вид, содействие занятости населения, комплексная реабилитация детей-инвалидов и обеспечение доставки в медорганизации на профосмотры и диспансеризацию граждан старше 65 лет», — сказано в сообщении.

Пожилых людей из сельской местности на диспансеризацию доставляет автотранспорт комплексных центров социального обслуживания населения. Она организована в рамках национального проекта «Демография».

Набравшие большинство голосов цели будут вынесены на рассмотрение общественного совета при министерстве, который утвердит от пяти до семи приоритетов работы на 2022 год.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента страны Владимира Путина.