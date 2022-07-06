Опрос: 62% татарстанцев считают себя трудоголиками

62% татарстанцев считают себя трудоголиками. Такие данные показал опрос, проведенный в Татарстане hh.ru.

«Доля женщин, считающих себя трудоголиками, выше, чем доля опрошенных мужчин. В региональном разрезе наибольшая доля трудоголиков живет в Москве. 86% представителей высшего менеджмента считают себя трудоголиками, также в тройку лидеров попали сотрудники отдела продаж и закупок», — говорится в сообщении

Трудоголики из Татарстана работают больше восьми часов в день. Даже в выходные дни они не отключаются от рабочих чатов и почты, требуют от себя сверхрезультатов в работе, имеют склонность к перфекционизму, не ходили в отпуск более полугода. Четверть опрошенных признались, что постоянно думают и говорят только о работе. Еще 18% респондентов отметили, что их самооценка зависит только от успехов в карьере

Если смотреть в разрезе профотраслей, то трудоголиков немало в сфере продаж, маркетинга, рекламы и PR, а также в строительстве.